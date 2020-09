El alcalde de Andújar, Francisco Huertas y la concejala de Educación, Alma Cámara han llevado a cabo una valoración de las medidas puestas en marcha desde el consistorio andujareño de cara al inicio del curso escolar.

El primer edil ha lanzado un mensaje de tranquilidad a padres y madres del municipio en lo respectivo a la vuelta a las aulas “no hemos escatimado esfuerzos y hemos hecho todo lo posible para que los escolares puedan estar en los centros en las condiciones más seguras posibles. Esto significa que hemos llevado a cabo acciones de nuestra competencia, pero también hemos impuesto medidas extraordinarias”.

El sobrecoste del dispositivo de desinfección supondrá al Ayuntamiento una inversión de 200.000 euros. “En principio, vamos a asumir este gasto por parte del Ayuntamiento. No obstante, trasladamos al delegado que debe ser la Junta quien lo asuma y vamos a exigir que estas inversiones retornen a la administración local”, ha afirmado.

Huertas lamenta que cuando se procedió a celebrar la reunión todavía no se había aclarado al Ayuntamiento “la dinámica de funcionamiento de cada uno de los colegios y cada una de sus necesidades, ya que por parte de la Junta de Andalucía no se puso en conocimiento del consistorio esa información”. “Aunque finalmente nos han aclarado que el Plan Especial elaborado por cada centro va a ser el documento de referencia, esta falta de comunicación y coordinación desde la Junta puede acarrear consecuencias posteriores, ya que estamos asumiendo competencias que no son nuestras”, ha aseverado.

Huertas manda un mensaje de agradecimiento a los equipos docentes del municipio por el trabajo incansable que están llevando a cabo para poder tener retornar a las aulas. “Quiero poner en valor el notable esfuerzo que han realizado docentes, familias y alumnado. Sin duda alguna han demostrado un comportamiento ejemplar durante el confinamiento adaptándose a las nuevas circunstancias, al igual que lo están haciendo ahora”,

Mantenimiento y medidas extraordinarias

La responsable de Educación, ha resaltado que desde el Ayuntamiento se ha trabajado desde la “incertidumbre”, debido a la falta de información y coordinación por parte de la Junta de Andalucía. “Es un curso complicado donde es necesario que se dé respuesta a todas las situaciones desde las diferentes administraciones para convertir a los centros en espacios seguros”, ha destacado Cámara.

Respecto a esto, ha explicado que el Ayuntamiento ha aunado esfuerzos entre sus diferentes áreas y ha puesto en marcha diversos dispositivos, entre ellos el de desinfección en zonas comunes externas e internas en los centros educativos. Una medida que supone un gasto adicional para el consistorio de 200.000 euros anuales.

Asimismo, a consecuencia de la situación se ha procedido a la colocación de señalización específica sobre Covid 19 en el interior y exterior de los centros, geles hidroalcohólicos y alfombras de desinfección del calzado en las entradas y salidas. Además, se ha reforzado el personal de limpieza en horario de mañana y tarde.

Dentro de las medidas implementadas se ha coordinado también con Policía Local la regulación del tráfico para facilitar el acceso y salida a todos los centros educativos y su presencia para garantizar la seguridad. Estas acciones estarán apoyadas por los voluntarios y voluntarias de Protección Civil.

Estas medidas extraordinarias se suman a las habituales tareas de conservación y mantenimiento que se realizan de manera consensuada con los equipos directivos tanto en los centros educativos de Andújar y sus pedanías como en el centro de adultos, escuela de música y escuela municipal infantil ‘María Montessori’.

El total de todas las acciones puestas en marcha han supuesto una inversión municipal de 129.673,80 euros y han incluido también la construcción de un pequeño almacén en el colegio Félix Rodríguez de la Fuente y la impermeabilización de la cubierta del colegio Cristo Rey.