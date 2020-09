Atasco en gestión de la Jefatura de Tráfico de Guadalajara

Conseguir una cita para realizar alguna gestión en la Jefatura de Tráfico de Guadalajara se ha convertido en los últimos meses en poco menos que imposible. Y si hablamos de sacarse el permiso de conducir, la demora para examinarse del teórico se va a más de 2 meses Somos una de las provincias con más retraso de toda España.

CITAS PARA HACER UNA GESTIÓN

Muchas gestiones se paralizaron durante el estado de alarma lo que provocó, nos dicen desde la Jefatura de Tráfico, una acumulación de asuntos y de ciudadanos pendientes de algún trámite que todavía no se ha podido absorver con el personal existente en la jefatura. Comentan que van a realizar un esfuerzo para intentar dar más citas y que este colapso se vaya reduciendo.

Desde la jefatura recuerdan que hay un correo electrónico para consultas, quejas y este tipo de casos donde se pueden dirigir. Es jptgu@dgt.es.

MÁS DE 2 MESES PARA PODER EXAMINARSE DEL PERMISO

Si está mal el tema de gestión, peor todavía está el de los exámenes para sacarse el permiso de conducir, especialmente la demora en el examen teórico. Fíjense, si hoy usted se examina del teórico y suspende, le van a dar el 17 de noviembre para volver a examinarse, 2 meses y una semana de demora. En el caso del examen práctico el retraso es algo menor, pero también importante, poco más de un mes.

Protesta de autoescuelas en 2017 / Foto archivo SER GU

Lo que más llama la atención es que estas demoras elevadas no se producen en otras provincias del país. En Madrid o en La Rioja, por ejemplo, en la misma semana nos examinan. Aquí, recordamos, más de 2 meses de espera.

Representantes del sector de autoescuelas de Guadalajara consideran que es un problema de mala gestión que no se puede acharcar a la situación provocada por la pandemia. El COVID ha podido influir algo al reducirse el número de alumnos por sesión (por exámen) pero no hasta tal punto como demuestra el hecho de que otras provincias no tengan retrasos tan exageradamente elevados. "Las que más se van a un mes, pero no a más de dos como ocurre en Guadalajara", nos dice el responsable de una autoescuela.

Las quejas de los ciudadanos son constantes. Hemos hablado con Juan, vecino de nuestra provincia, que está sufriendo precisamente las dos circunstancias (el problema con las citas y el retraso para el examen del permiso de conducir)

La Jefatura de Tráfico de Guadalajara justifica la demora en los exámenes por la reducción de aforo provocada por el coronavirus y señala que en la segunda quincena de septiembre van a aumentar de 2 a 3 los días a la semana de examen teórico. A partir de octubre tienen previsto volver a 2 días de examen a la semana, pero aumentando el número de sesiones, es decir de exámenes, cada día.