VÍDEO| El Estado y Canarias prevén que este sábado ya no queden migrantes hacinados en Arguineguín

El Gobierno España y el de Canarias han previsto que este sábado ya no queden migrantes hacinados en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria), donde en la mañana de este viernes había 408 personas, muchos de ellos durmiendo en el suelo y bajo carpas durante el día.

Así lo han asegurado el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, durante una visita al recinto portuario junto a la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemi Santana para informar sobre la decisión adoptada.

"Esta mañana había 408 personas y en el día de hoy se han ido arbitrando mecanismos para que pudieran salir de estas instalaciones e ir a otras. Quedan unas 200 personas y durante el día de mañana lo previsible es que ya no quede nadie", apuntó Torres.

No obstante, expuso que esto no significa que no puedan llegar más pateras y que haya que tomar decisiones ante la "avalancha" que está teniendo Canarias en estos momentos por un fenómeno migratorio "que es global y exige de respuestas integrales".

Asimismo, el presidente ha explicado que desde su Ejecutivo se ha demandado al Estado "contundencia" e "intervención inmediata" para resolver la situación de estas 400 personas que permanecían en el Muelle.

"Y esta es la medida que había que hacer en estos momentos --dijo--, teniendo en cuenta además que no es la única porque debemos tener la mayor vigilancia posible; hacer que el tránsito de estas personas se realice dentro de lo que son los mecanismos de la ley; y también la devolución, sin olvidar que la pandemia ha cerrado fronteras".

Para el presidente canario, "Canarias no puede ser una vía de entrada". "Canarias es parte de España y España lo es de la Unión Europea. Canarias es Europa y los países miembro tienen que demostrar solidaridad entre los estados. No puede ser que el fenómeno migratorio empiece y termine en la frontera", aseveró.

135 MIGRANTES DERIVADOS DURANTE LA JORNADA

Por su parte, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, ha explicado que durante la jornada se han derivado 135 migrantes con PCR negativa y que otros 30 irán este sábado a otros recursos. "Y a lo largo de mañana, hay un compromiso también del Gobierno de Canarias de acelerar esos PCR para poder derivar también a todas las personas que hoy están en este muelle", apuntó.

"Seguiremos trabajando intensamente en los próximos días --continuó-- para que no haya una acumulación en este puerto, y buscando una alternativa, una ubicación mejor donde poder hacer en mejores condiciones las pruebas en esas primeras 72 horas que sirven para identificarlos y evaluarlos desde el punto de vista sanitario".

Pestana resaltó que se seguirán buscando soluciones para poder tener a estas personas alojadas en las mejores condiciones posibles y con soluciones habitacionales que permitan tener una red estable en Canarias.

Asimismo, el delegado destacó el aumento de llegadas de pateras ha sido tal que en los meses de julio y agosto, en los que no solían llegar por la peligrosidad del mar, han seguido llegando produciéndose fallecimientos y desapariciones en el intento de alcanzar el archipiélago.