Qué es el transporte ecléctico: el futuro del transporte según muchos expertos

Según los expertos, se está gestando una "guerra fría" entre el motor eléctrico y el de combustión interna. La undécima edición de la conferencia internacional THIESEL, organizada por la Universitat Politécnica de València, ha contado con la participación de cien expertos en motores, que han concluido que el futuro del transporte pasa por el transporte ecléctico. Es decir, la convivencia de los motores eléctricos con los de combustión.

Antonio García, investigador de la UPV, cree que ambos motores seguirán en el mercado porque, a su juicio, hay un futuro para las próximas décadas que aguarda nuevas ideas y que tendrá, como uno de los grandes retos, la reducción de las emisiones de CO2.

La cita, que este año ha tenido formato digital, ha contado con más de un centenar de expertos internacionales y referentes en la I+D+i aplicada a los motores del presente y del futuro.

El director del CTM-Motores Térmicos, José María Desantes, ha asegurado que se cuestiona el futuro de los motores de combustión interna cuando se compara con otras alternativas, híbridas o eléctricas, aunque cree que seguirán en el mercado con diferentes grados de hibridación y compitiendo con vehículos eléctricos y propulsados con pilas de combustible.

Nuevos combustibles

"La generación masiva de hidrógeno a partir de energías limpias junto con técnicas de secuestro del CO2 permitirá la síntesis de e-combustibles que aparecerán en el mercado especializándose y adaptándose perfectamente a los modos de combustión que hoy conocemos", ha explicado.

A su juicio, hay "un futuro para las próximas décadas que es fascinante y aguarda a nuevas ideas y tecnologías" y en él, ha incidido, la reducción de las emisiones de CO2 es uno de los grandes retos de la industria del automóvil.

En este sentido, el Pacto Verde Europeo ya ha definido un objetivo de neutralidad climática para el año 2050 con un paso intermedio en 2030, que fija una reducción de, al menos, el 50 % en las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a la situación base de 1990.

Para Antonio García, investigador también en el CMT-Motores Térmicos, al menos en los próximos diez años tendremos motores de combustión interna tal y como los vemos hoy en la calle y de hecho, ha incidido, "es lo que proponen todos los gobiernos".

"El futuro es ecléctico"

"A partir de ahí, como siempre digo, tomando como referencia al ingeniero norteamericano y experto en modelado de motores Kelly Senecal, el futuro es ecléctico, que no eléctrico. Esto implica que no habrá una única tecnología ganadora: "Esto no es como los vídeos Beta y VHS o el CD y el DVD".

El especialista técnico en PUNCH Torino S.p.A (antes General Motors Global Propulsion Systems), Alberto Vassallo, ha apuntado que en el actual período incierto, con una revolución tecnológica masiva en la movilidad, parece que se está gestando entre la propulsión eléctrica y la combustión interna una "nueva guerra fría que se asemeja a la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los años 60".

Ha defendido que la propulsión eléctrica, los motores de combustión interna (ICE) y las pilas de combustible de hidrógeno pueden "coexistir pacíficamente" durante muchos años, ya que "cada uno puede aportar lo mejor de sí mismo para mejorar la sostenibilidad de la movilidad, caminando hacia ese futuro ecléctico".

En su opinión, es cierto que los vehículos eléctricos BEV aumentarán enormemente en esta década, pero si se atienen a las cifras, "en 2018-2019 se produjeron alrededor de 90 millones motores de combustión interna".

Amer A. Amer, jefe de Tecnología de Transporte en la multinacional Aramco, ha asegurado que dado que el transporte está impulsado principalmente por motores de combustión interna –más del 99 % del parque actual-, existe un margen significativo para mejorar su eficiencia y rendimiento de emisión de contaminantes.

En ese sentido, se ha referido a una amplia gama de tecnologías que incluyen modos avanzados de combustión del motor, arquitecturas de motor novedosas y rentables, sistemas de postratamiento, aumento de la electrificación y uso de combustibles renovables.