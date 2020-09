Villalar de los Comuneros

El alcalde de Villalar lo ha expresado alto y claro en los micrófonos de la SER, “La Fundación Castilla y León (antes Fundación Villalar) es como Juan Palomo, ·yo me lo guiso yo me lo como·”. Con esta expresión popular, Luis Alonso Laguna ha criticado el proceder de la Fundación y especialmente de su presidente, el salmantino Luis Fuentes, a la sazón jefe del legislativo regional. Según Alonso Laguna, a él no le han comunicado nada respecto a la programación presentada este jueves de forma oficial. Recordemos que el anuncio realizado por Luis Fuentes en sede parlamentaria, incluía la visita de expertos nacionales e internacionales adscritos a universidades y centros de investigación de España y de otros puntos de Europa, que participarán del 19 al 22 de mayo de 2021 en el congreso internacional organizado por la Fundación Castilla y León en el marco del proyecto 'El tiempo de la libertad. Comuneros V Centenario', que se celebrará en tres jornadas que tendrán por escenario la sede de las Cortes en Valladolid, y una cuarta prevista en el Castillo de la Mota de Medina del Campo.

“Solo hemos recibido un comunicado que es el mismo que han enviado a todos los ayuntamientos”, lamenta Luis Alonso, que no se explica cómo es posible que se trabaje al margen del pueblo de Villalar, en un acontecimiento tan relevante como la celebración del V centenario de la histórica batalla.

Alonso Laguna también asegura que Luis Fuentes no ha contado con el patronato de la Fundación Castilla y León para diseñar esta programación cultural. “No sé cuánto va a costar la ópera y tampoco lo que va a suponer el congreso porque no se ha informado al patronato de la Fundación”. El alcalde de Villalar, que forma parte de ese patronato, recuerda que debería ser este órgano, el que decida sobre la organización de estos actos y lo que se va a gastar en ellos.

Declaraciones del alcalde de Villalar después de que el presidente de la Fundación Castilla y León, Luis Fuentes, presentara el jueves pasado el congreso internacional que girará en torno a cuatro temas como son 'Comunidades, propaganda y cultura escrita', 'Historia', 'Derecho y política' y 'Sociedad y Cultura'.

El primero de los bloques, que presentará y moderará Cristina Borreguero, miembro del Comité Científico del proyecto 'El tiempo de la libertad. Comuneros V Centenario', espera contar el 19 de mayo con las intervenciones de Máximo Diago (CSIC), Alberto Marcos (Universidad de Valladolid), la propia Cristina Borreguero (Universidad de Burgos) y Luis Ribot (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

De manera previa se ha programado una ponencia de Ricardo García Cárcel, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y antes de que concluya la jornada se reserva un tiempo para la lectura de comunicaciones.

