Transporte escolar sin asientos vacíos ni acompañantes en secundaria y bachillerato pese al coronavirus

Se ha incidido mucho en la importancia de seguir los protocolos dentro de las aulas por el coronavirus y poco se habla de la seguridad durante trayecto hasta los colegios e institutos.

Un grupo de niños durante el viaje hasta su centro escolar / getty images

Muchos alumnos van a clase a pie, en vehículo privado o en autobús urbano, pero hay otros que cogen cada día una línea de transporte escolar. En Castilla y León, este año, 35.574 alumnos de infantil, primaria, secundaria y bachillerato cogen cada día el transporte escolar en una de las 2002 rutas que la Junta ha diseñado para que lleguen a tiempo a su centro.

"El uso de mascarillas es obligatorio para los mayores de 6 años y recomendado para los menores, habrá gel hidroalcohólico y se asignará un asiento a cada alumno para el resto del curso, pero no habrá asientos de separación entre los niños ya que está permitida la ocupación del 100% del autobús", nos cuenta Juan Andrés Sáiz, directivo de ASETRA, la asociación de transportistas y trasporte de viajeros de Segovia, quien puntualiza que "en los autocares que no vayan llenos, se intentará conseguir esta distancia de seguridad".

Sin cuidadores en secundaria y bachillerato pese al Covid

Antes de la pandemia, en las rutas escolares de infantil y primaria, además del conductor, iba otro adulto en el autobús para cuidar de los pequeños, algo que ahora se mantiene. Pero en secundaria y bachillerato, los alumnos van sin acompañante, más allá del conductor. "Tenemos que comprobar cómo funciona esta semana, pero si los alumnos se 'desmadran' y no siguen las medidas sanitarias tendremos que contratar cuidadores para esos autobuses", un gasto extra que tendrían que asumir las empresas ya que "la Junta no ha puesto más dinero para las rutas escolares y no contemplan un cuidador en esos vehículos", como asegura Miriam Gómez, Gerente de la empresa Joaquín Gómez e hijos, empresa que preside una de la asociación de transportes TRAVIATA en Palencia.

Las rutas escolares han sido un balón de oxigeno para un sector que está dañado económicamente

El sector del transporte de viajeros está mal económicamente. En marzo, con el confinamiento, se suspendieron las líneas regulares de transporte. Y ahora, entre las medidas sanitarias y el miedo a viajar en transportes colectivos, la economía de estas empresas pende de un hilo. Y, según han comentado desde las dos asociaciones, "puede que en unos meses, de seguir así, tengan que cerrar empresas de transporte".