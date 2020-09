La PCM pide al Ayuntamiento de Alicante que calme el tráfico de coches y priorice el transporte público

Esta próximo miercoles arrancan en Alicante los actos de la Semana Europea de la Movilidad y entre tanto, la Plataforma Comarcal por la Movilidad (PCM) denuncia que la parálisis ha sido la tónica general en el desarrollo de este tipo de políticas por parte del Ayuntamiento de Alicante.

Desde la PCM aseguran que se están haciendo pocos esfuerzos para mejorar la movilidad de las personas en la ciudad, sobre todo, en esta situación de urgencia provocada por la pandemia de la COVID-19. Consideran que las acciones que están realizando desde el equipo de gobierno son de "cara a la galería" más que medidas reales, principalmente desde la Concejalía de Tráfico.

Su portavoz, Iñaki Malluguiza, declara que esas medidas lo que intentan es "no cambiar la distribución del espacio de la ciudad". Afirma que el coche ocupa cerca de un 75% del espacio y el transporte público, bicicletas, vehículos de movilidad personal y peatones se reparten el resto. "Cualquier medida que se toma desde la Concejalía de Tráfico se hace siempre con el objetivo de que no afecte a la circulación del coche" matizan desde la PCM.

Malluguiza considera que Alicante se está quedando atrás, ya que muchas ciudades españolas toman una serie de medidas que aquí no se atreven a tomar. "Es una pena porque contamos con un clima envidiable, turismo, un tamaño de ciudad facil de recorrer a pie o en bicicleta y sin embargo los desplazamientos en coche son muy elevados".

Pone el ejemplo de Elche, que va a hacer nuevos carriles bici o donde la flota de vehículos de transporte público está avanzando hacia la motorización eléctrica al 100%. "En Alicante estamos muy por detrás en ese sentido y en una situación muy crítica ya que ha bajado el número de usuarios". Por ello pide que se tomen medidas para mejorar las condiciones de circulación de los autobuses. Malluguiza cree que hacen falta carriles bus en las principales avenidas de la ciudad.

En cuanto a la circulación en bicicleta, el portavoz de la PCM sostiene que hace falta que los usuarios sientan seguridad en las calles, lo que pasa por reducir la velocidad de los coches. "Se necesita calmar el tráfico en Alicante para que la bicicleta y el peatón puedan transitar sin problemas".

Sobre el proyecto de Ciudad 30 del Ayuntamiento de Alicante, Malluguiza denuncia que "este equipo de gobierno hace anuncios pero luego tarda una eternidad en llevarlos a cabo". Critica que se anunció en el 2019 y que se ha llevado a efecto legalmente en el 2020 pero porque hemos estado en esta situación de pandemia. Pide que se tomen medidas físicas más que colocar unos cuantos carteles en las principales avenidas. "Hay que poner señalización horizontal y vertical, hay que modificar una serie de entradas a los barrios que son zonas 30".

También considera la PCM que hay un problema para los ciclistas en la zona de la playa del Postiguet y la Explanada. Desde 2019, el colectivo ha solicitado hasta tres veces una reunión con el alcalde Luis Barcala. En las dos primeras no tuvieron respuesta y en la tercera, ya en época COVID, el primer edil les respondió que él no podía atenderles y que les recibiría el concejal de Tráfico, aunque a día de hoy, ese contacto no se ha producido.