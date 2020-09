La policía investiga la muerte de una mujer en Oviedo tras la agresión de su pareja

La Policía nacional mantiene en los calabozos a un hombre detenido tras la agresión a una mujer en Oviedo y que ha acabado con el fallecimiento de esta última. Fuentes de la Policía confirman la muerte de la víctima que fue agredida por esta persona que según ha trascendido podría ser su pareja, en torno a las diez de la noche del sábado en la zona de la plaza Primo de Ribera, una zona céntrica de la ciudad. De momento, la policía mantiene abierta la investigación aunque de confirmarse lo anteriormente dicho, podríamos estar ante un nuevo caso de violencia de género. El hombre está la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando los datos del "presunto asesinato de una mujer de 60 años en Oviedo". De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 32 en 2020 y 1.065 desde 2003.

EL CRIMEN DE PAZ FERNÁNDEZ

Este caso llega a escasa horas del inicio del juicio con jurado popular que a partir del próximo lunes juzgará el crimen de la gijonesa Paz Fernández Borrego, la mujer cuyo cadáver fue hallado en el pantano de Arbón, en Navia, en marzo de 2018. De momento, el tribunal popular deberá determinar si Javier Ledo, autor confeso y con quien Paz Fernández Borrego mantenía una relación es o no culpable de un asesinato o de un homicidio y por tanto, si tal y como solicita la Fiscalía habrá de afrontar 15 años de cárcel por homicidio, 25 en el caso de la petición de la acusación particular que pide que se considere asesinato. La abogada de la familia cree que debe aplicarse la agravante de género.

Los colectivos feministas ya anuncian una concentración este lunes, a las nueve de la mañana frente a los juzgados de Gijón para exigir justicia. Consideran escandaloso que la Fiscalía "se niega a calificar lo ocurrido como un asesinato machista y pide que se juzgue por un delito inferior", el de homicidio (con una pena máxima de 15 años de cárcel), aún a pesar de reconocer, señalan los colectivos feministas, los agravantes de abuso de superioridad y desprecio de género.

VIOLENCIA REAL Y VIOLENCIA DENUNCIADA

El pasado día 4 de este mes, la Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, presentaba los datos de las estadísticas correspondientes a la memoria de la Fiscalía en el año 2019. Ésta recoge una disminución de los delitos contra la libertad sexual. Se registraron 272, un caída del trece por ciento que en 2018; no obstante, aumentaron los delitos de acoso sexual y distribución o tenencia de material pornográfico. Ocho de cada diez acusaciones por delitos contra la libertad sexual acabaron con sentencia condenatoria. Eso sí, se mantiene un importante número de delitos contra la libertad sexual contra menores sobre todo en víctimas con las que un investigado mantiene conversaciones de contenido sexual a través de WhatsApp y con petición de fotografías de carácter erótico o pornográfico. Son pocos los casos en los que el agresor no conoce a su víctima o la elige al azar. Se han registrado supuestos de agresiones sexuales a personas con sus capacidades anuladas o disminuidas por la previa ingesta de alcohol o drogas, o contra persona que padecían algún tipo de discapacidad.

Estas son las cifras, sin embargo, la directora general de Igualdad del Principado, Nuria Varela, cree que hay que matizar. No es lo mismo violencia denunciada que violencia real La primera podría ser tan sólo un 30 por ciento de la segunda y “la violencia sexual es además de las que menos se denuncia”. En cuanto a la lucha contra violencia en el ámbito virtual (redes sociales, etc) Varela pone en valor el trabajo “importante” de la Agencia Española de Protección de Datos poniendo en marcha el canal prioritario que permite comunicar la difusión ilícita de contenido sensible, y dar una respuesta rápida en situaciones excepcionalmente delicadas, como son las que incluyen la difusión de contenido sexual o violento.