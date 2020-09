Derrota cruel del Glorioso con el Betis de Pellegrini (0-1)

Un gol providencial de Tello en el minuto 94 dio la victoria al Betis en Mendizorroza. El conjunto sevillano ya había avisado con dos disparos al larguero aunque el Alavés también disfrutó de alguna ocasión, sobre todo en la segunda parte. Los vitorianos arrancan la temporada perdiendo en casa mientras que los verdiblancos se marcharon de Mendizorroza con la sonrisa dibujada en la boca.

El Alavés no compareció en ataque en la primera parte. Sólo hubo un disparo por encima del larguero de Rubén Duarte pero, por ejemplo, no botó un solo saque de esquina. El Betis, sin hacer un fútbol para tirar cohetes, fue muy superior a su rival. La defensa verdiblanca, con Mandi y Bartra, se mostró muy sobria y jugadores de la medular como Fekir y Canales, marcaron la diferencia. Los de Pellegrini salieron con la vocación de llevar la iniciativa y, aunque la posesión de esférico no fue insultante, sí dieron mucha más sensación de peligro de cara a la meta rival.

El primer remate peligroso lo protagonizó Joaquín con un cabezazo que detuvo Pacheco bien colocado en el centro de la portería. Pero la primera ocasión de gol realmente clara llegó en el minuto 29 con un disparo soberbio al larguero de Guido Rodríguez. El Betis se acercaba continuamente por las bandas que no cerraban del todo bien Edgar y Rioja. Son jugadores de mentalidad ofensiva y sufren cuando tienen que defender. Tal y como está planteado a estas alturas el sistema de Machín, quizás habría que pensar en jugadores como Martín o el propio Duarte en banda. De lo contrario, los babazorros van a sufrir porque todavía se ven muchos desajustes.

Las cosas cambiaron en la segunda mitad. El Alavés estuvo a punto de marcar nada más salir del vestuario con un córner botado por Lucas, rematado por Battaglia de cabeza y un remate casi bajo palos de Laguardia que sacó, tras dos paradones, Claudio Bravo.

El Betis no se durmió y un libre directo ejecutado por Canales de manera magistral fue de nuevo al larguero de Pacheco. Las entradas de Javi López y Deyverson dieron otro aire al conjunto de Pablo Machín mientras que Pellegrini apenas movía su banquillo. Sacó a Ruibal en el 66 y a Tello en el 81. Cuando parecía que el partido iba a terminar en tablas, llegó el gol de Tello en la última acción ofensiva del partido.

Alavés (0): Pacheco; Laguardia, Ely, Duarte; Edgar (Martín, m. 89), Pina, Battaglia, Pons (Sergi García, m. 95), Rioja (Javi López, m. 65); Joselu y Lucas Pérez (Deyverson, m. 65).

Betis (1): Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Moreno; Guido, William (Tello, m. 81); Fekir (Lainez, m. 93), Joaquín (Ruibal, m. 66), Canales; e Iglesias.

Goles: 0-1, minuto 95: Tello.

Árbitro: González Fuertes (asturiano). Tarjetas amarillas a Rioja (m. 22), Javi López (m. 69) y Pina (m. 81) por el Alavés; y para Emerson (m. 63), Moreno (m. 71) e Iglesias (m. 81) por el Betis.

Incidencias: Mendizorroza, a puerta cerrada.

PABLO MACHÍN.

El entrenador del Alavés, Pablo Machín, dijo este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Betis en el último suspiro (0-1), que "lo más justo hubiera sido tener un punto cada uno". En una rueda de prensa telemática, reconoció que "es una manera muy cruel de perder", pero resaltó el juego de su equipo antes de recibir el gol. El soriano destacó que los babazorros supieron para al Betis en Mendizorroza.

"Hemos sido un equipo competitivo y hemos jugado de tú a tú al Betis, al que no hemos dejado demostrar las grandes virtudes que tiene", señaló, convencido de que "cualquiera de los dos" tuvo "las ocasiones para haber hecho algún gol".

Reconoció que lo que menos le gustó fue "la falta de concentración" de su equipo "en el último suspiro porque después de un gran esfuerzo del grupo" no deben permitirse "tener ese pequeño error que al final es grande porque supone perder tres puntos".

Machín, sin embargo, puso en valor que sus jugadores tuvieron "compromiso, actitud", y demostraron que forman "un equipo competitivo". Ahora hay que viajar a Granada y recibir al Getafe.