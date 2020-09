Desvelando al Benedetti más alicantino en su centenario

Suave en las formas, firme y comprometido en sus ideas. La catedrática de la Universidad de Alicante y exdirectora del Centro de Estudios Iberoamericanos, Carmen Alemany, llegado el centenario del escritor uruguayo, se ha vuelto a emocionar esta mañana en la radio al escuchar la voz de Mario Benedetti.

Alemany nos ha contado cómo se inició la relación de Benedetti con la Universidad de Alicante, gracias al también catedrático José Carlos Rovira, y cómo se fue tejiendo la hermosa relación con el centro educativo que terminó con el legado de su biblioteca madrileña.

Mario Benedetti durante distintos actos en la Universidad de Alicante / Universidad de Alicante

Luz fue la compañera de toda la vida del poeta y el día en el que recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Alicante, se sentó junto a Carmen, en el paraninfo, su mujer decidió quitarse el audífono para no escucharle y no emocionarse demasiado. Esta es otra de las anécdotas que nos ha contado mientras escuchábamos a José Luis Ferris recitar su poema "Viceversa". También hemos escuchado a Joaquín Sabina declamando "Hombre preso que mira a su hijo" o a Xabier Mayáns "Esta es mi casa". Y hemos terminado con "No te salves" en la voz del también escritor Benjamín Prado.

Actos conmemorativos

La lectura de uno de sus poemas y la colocación de una placa conmemorativa han servido a la Universidad de Alicante (UA) para rendir tributo al uruguayo Mario Benedetti cuando se cumplen los cien años de su nacimiento.

El programa conmemorativo, organizado por el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA (CeMaB), incluye dos exposiciones, un seminario y la publicación de actas del Congreso Internacional Mario Benedetti, cancelado por la pandemia, con la que se ofrecerá un nuevo pulso sobre la obra del escritor desde el ámbito de la investigación filológica.

Placa colocada en la Universidad de Alicante con motivo del centenario del nacimiento de Mario Benedetti / Universidad de Alicante

Este 14 de septiembre se cumplen 100 años del nacimiento del escritor, poeta, narrador, dramaturgo y ensayista Mario Benedetti, en Paso de los Toros (Uruguay) y, con este motivo, la UA le ha homenajeado con un acto institucional en el campus universitario de San Vicente del Raspeig, institución con la que mantuvo un estrecho vínculo desde 1990 hasta su fallecimiento en 2009.

Presidido por el rector, Manuel Palomar, el acto ha contado también con la intervención de la directora del CeMaB, Eva Valero, y sus dos antecesores, José Carlos Rovira y Carmen Alemany.

Sebastián Miras, uruguayo miembro del CeMaB, y la alumna de Literatura Hispanoamericana Adriana Bermejo han dado lectura pública del poema "Zapping de siglos", tras lo cual se ha descubierto la placa conmemorativa de la efeméride en la misma palmera que el propio Benedetti plantara en mayo de 1997.

En ese sitio y en esa fecha, antes de la ceremonia de su investidura como doctor honoris causa por la UA, Benedetti recitó el poema "Zapping de siglos" que, según dijo, había reservado inédito "para responder mínimamente a tanta generosidad" (El texto aparecería publicado un año más tarde en el libro ''La vida, ese paréntesis'').

La directora del CeMab, Eva Valero, ha desgranado durante su intervención las claves de la celebración del centenario que, a primeros de año contaba con un amplio programa homenaje, mermado ahora por la pandemia y que ha conllevado la cancelación del acto central: el Congreso Internacional Mario Benedetti, que debía celebrarse el próximo octubre.

"Sin embargo, y a pesar de tantos pesares, hoy por fortuna estamos aquí para, en este acto sencillo, rendir el tan merecido recuerdo a Benedetti desde la UA", ha declarado Valero y ha añadido "otros eventos quedan si no cancelados, aplazados, pero algunas actividades han podido llevarse a cabo, tales como la exposición "Benedetti y la UA (1990-2003). Defensa de la alegría", expuesta en 2014 y que desde hoy puede visitarse de nuevo en la sala Aifos (cumpliendo los límites de aforo).

Además de esta exposición, Eva Valero ha anunciado, como novedad, una segunda exposición adaptada al nuevo contexto:"Querido Mario. Dedicatorias en la biblioteca madrileña de Mario Benedetti", que será inaugurada próximamente.

Tal y como detalla Valero, "se trata de una exposición virtual en la que el público podrá leer una selección de unas mil dedicatorias tanto de escritores como Juan Gelman, José Emilio Pacheco, Rosa Montero, José Luis San Pedro, Rafael Alberti, Maruja Torres, Manuel Vicent, Juan Cruz, Luis García Montero, Álvaro Mutis, Caballero Bonald, Benjamín Prado, Enrique Cerdán Tato, y un largo etc. como de personajes públicos entre los que se encuentran Paco Rabal, Gila, Gregorio Peces Barbas y Jorge Valdano, entre otros muchos.

Además, en los próximos días 5 y 6 de octubre el CeMaB celebrará el II Seminario de la Literatura Hispanoamericana en el aula: Maestro Benedetti (online), un encuentro en el que se aprovechará el potencial de Benedetti para acercar la poesía a los más jóvenes, con propuestas didácticas para trabajar la literatura hispanoamericana en aulas de Primaria y Secundaria, y para reflexionar en torno a la presencia de autores hispanoamericanos en el canon escolar actual.

A todo esto hay que añadir, tal y como ha explicado Eva Valero "el que sin duda es nuestro mejor tributo desde el ámbito académico: la publicación en los próximos meses de las actas del congreso no celebrado, que nos darán el nuevo pulso sobre la obra de nuestro escritor desde el ámbito de la investigación filológica".