Cayetana Álvarez de Toledo: "No veo alternativa razonable a la abstención en la moción de censura de Vox"

Cayetana Álvarez de Toledo, en una entrevista en SER Cataluña ha defendido su faceta de Youtuber: “lo que intento hacer es cumplir al máximo mi responsabilidad como representante de los españoles, mejorar el sistema de representación”

La exportavoz del PP, respecto del caso Kitchen, ha querido ser especialmente prudente: “Lo que leemos son datos que parecen atroces y hay que distinguirlos de lo que es realmente atroz y respetar la presunción de inocencia. Y distinguir entre las penas individuales y las penas colectivas. Distinguir entre los hechos que cometen las personas y los que cometen las organizaciones. Yo no puedo especular. Son los jueces los que tienen que dictar sentencia. Cuando lleguen habrá que hacer las valoraciones profundas y detalladas”

Según Álvarez de Toledo, “necesitamos claridad, necesitamos toda la información y que la justicia actúe. Por supuesto que nos preocupa la mala imagen que se proyecta sobre el PP, pero eso no significa que la responsabilidad sea del partido ni de quien hoy lo dirige”

Y respecto a la moción de censura contra Pedro Sánchez anunciada por Vox, ha apuntado que no ve “alternativa razonable a la abstención. No se puede apoyar al presidente Sánchez ni tampoco vamos a apoyar al candidato Santiago Abascal.”

Cayetana Álvarez de Toledo se ha mostrado categórica respecto a la posibilidad de que encabezara la candidatura del PP en las próximas elecciones catalanas: “No, por supuesto que no. No seré candidata del PP a las elecciones al Parlament. No pienso abandonar mi cargo de diputada”