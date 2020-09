El Deportivo espera un acuerdo con la Federación para poder vender sus derechos

Por si no tuviese suficientes incógnitas la próxima temporada en Segunda B, la de la televisión es una más. A un mes de que arranque la categoría de bronce, los aficionados del Depor no saben dónde podrán ver a su equipo y ni siquiera si podrán llegar a ver televisados todos los partidos. Afortunadamente siempre quedará la radio, y Radio Coruña seguirá retransmitiendo íntegros todos los encuentros de los blanquiazules. Por su parte, en el club tampoco pueden negociar todavía con operadores audiovisuales que ya se han puesto en contacto con la directiva de Fernando Vidal para elevar ofertas económicas. La Federación pretende una venta centralizada de los derechos, algo que penalizaría al Dépor. Hasta la próxima semana, se calcula que no se zanje el conflicto.

El mercado de Segunda B en Galicia: Cerca de 70.000 euros

Algunos de los clubes gallegos que han vendido ya sus derechos televisivos han podido hacerlo por una cantidad que ronda los 70.000 euros. Algo que consideran desde el Deportivo que no estaría acorde con el potencial del club coruñés y con el enorme tirón que su afición tendría en el consumo de ese producto. Por lo que esperan conseguir el permiso de la Federación Española de Fútbol para poder vender los derechos de los coruñeses.

¿No se pueden vender los derechos?

Desde el Deportivo entienden que sí están legitimados para vender sus derechos televisivos y consideran que no habrá problemas para hacerlo. Desde la próxima semana, Luis Rubiales tomará ya las riendas de forma definitiva de la Federación tras el periodo electoral y dejará de estar en funciones. En ese momento, calculan en la Plaza de Pontevedra, podrán zanjar este capítulo sobre las competencias. Están esperando una respuesta de la asesoría jurídica de la entidad de Las Rozas, aunque consideran que el Real Decreto no impide a clubes como el Deportivo vender sus partidos a las teles. El Congreso de los Diputados no ha convalidado todavía la modificación que se aprobó en el famoso Pacto de Viana y desde la Asesoría Jurídica del Deportivo consideran que la RFEF no podrá problemas tampoco a los coruñeses.

Plataforma online o televisión autonómica

En la Segunda B está generalizada en los últimos años la plataforma online "Footers", que en los últimos días ha presentado una oferta importante al Deportivo y que ya comercializa los derechos de muchos de los clubes de la categoría de bronce. Esa empresa no garantiza al club herculino, eso sí, la retransmisión de todos los encuentros de la categoría ya que el uso de esos derechos no está explicado de momento en la oferta presentada. Por otro lado, también la Televisión de Galicia ha tanteado la situación y conocedores del tirón que puede dar a su audiencia la Segunda B con tantos equipos gallegos, la TVG ya se ha puesto en contacto con Vidal para iniciar contactos. En este caso, sí estaría garantizada la retransmisión de todos los encuentros del equipo herculino por la televisión. Las negociaciones, se puede decir, que ni siquiera arrancaron. Antes el Depor debe tener garantizado que puede negociar por libre.

En el peor de los escenarios, en caso de que se produzca una venta centralizada de los derechos televisivos, desde A Coruña consideran que sería "técnicamente imposible" que se pudiesen retransmitir todos los encuentros del Deportivo. Con 102 equipos en la categoría y tantos subgrupos, es difícil encajar la retransmisión de todos los duelos del Depor.