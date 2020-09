Una fumigación contra los ciempiés de la lluvia deja sin gorriones a Xeresa

L'Associació per a la Defensa de la Natura del Sud de València, ADENSVA, ha detectado una falta considerable de gorriones en Xeresa. Y tras estudiarlo, han comprobado que el ayuntamiento estaba desinfectando las calles mediante la fumigación con un insecticida ante la presencia de gusanos llamados "ciempiés de la lluvia". Veneno que ha afectado también a los insectos de los que se han alimentado los gorriones.

Responsables de la asociación se han puesto en contacto con Radio Gandia SER y su portavoz, Toni Savall, ha estado en Hoy por Hoy Gandia Magazine. Como nos ha explicado, los gorriones acaban ahora un periodo de cría y se alimentan de insectos que, con esa fumigación, han resultado infectados.

Como nos recuerdan desde ADENSVA, los gusanos ciempiés de la lluvia no suponen ningún peligro; como mecanismo de defensa, generan una sustancia pero que no es peligrosa para el ser humano. Por lo que no entienden que el propio ayuntamiento haya actuado con esa fumigación masiva.