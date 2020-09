Así es el nuevo formato de competición para el Real Murcia, UCAM, Yeclano y Lorca

Los equipos murcianos de Segunda División B, Real Murcia, UCAM Murcia CF, Yeclano Deportivo y Lorca Deportiva, ya conocen el formato de competición que les llevará la próxima temporada al fútbol profesional, a la conocida como Segunda B PRO, a la futura Segunda B o de vuelta al grupo XIII de Tercera División.

La primera novedad que publica la Real Federación Española de Fútbol son los nuevos nombres para esas competiciones: la Segunda B PRO será la 'Primera División RFEF'; la Segunda B será conocida como 'Segunda División RFEF'; y la actual Tercera División pasará a llamarse 'Tercera División RFEF'.

Tal y como ya habíamos explicado en SER Deportivos Región de Murcia, los tres primeros de cada uno de los 10 subgrupos pasarán a una segunda fase en la que jugarán con los tres primeros del otro subgrupo de su mismo grupo, es decir, los tres primeros del subgrupo 4.A se enfrentarán a los tres primeros del 4.B en una miniliga de seis jornadas en la que se arrastrarán todos los resultados de la primera fase.

De ahí saldrá una clasificación de cada uno de los cinco grupos en los que se divide la Segunda División B y de esa, los tres primeros de cada grupo y el mejor cuarto, se pelearán por las cuatro plazas de la Liga SmartBank.

El resto de este primer grupo de clasificados que no asciendan a Segunda División jugarán la nueva 'Primera RFEF', que contará con dos grupos de 20 equipos. Esos 16 equipos -los que no suban y los cuatro que desciendan- se sumarán a los 14 que no llegaron al playoff de ascenso y a 10, dos por grupo, que saldrán de una segunda fase de la competición entre los cuartos, quintos y sextos clasificados de los subgrupos.

Los séptimos, octavos, novenos y décimos pelearán por jugar en la 'Segunda RFEF', lo que significará de facto un descenso de categoría, o por caer dos a la 'Tercera RFEF'. Se salvarán los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Del cuarto al octavo y el peor tercero caerán a la 'Tercera RFEF'.

Sin cambio de fichas

La normativa de la Real Federación Española de Fútbol mantiene el número de fichas en 22, 16 sénior y el resto sub23. Las convocatorias serán de 20 futbolistas y habrá cinco cambios en tres interrupciones. Además, en caso de no finalizar la competición "antes del 30 de junio, se someterá a la Comisión Delegada de la RFEF la resolución específica de la situación siempre teniendo en cuenta que para que puedan existir ascensos y descensos deberá haberse completado como mínimo el 50% de los partidos que correspondiera disputar para conseguir el objetivo o resultado competitivo fijado para la siguiente temporada (ascenso, descenso) y en caso de igualdad de situaciones se resolverá por coeficiente computado en la totalidad de los partidos disputados sumando todas las fases disputadas hasta el momento en que no se pudo seguir disputando".