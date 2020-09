"Un año después Orihuela sigue sin infraestructuras para afrontar otra DANA"

El alcalde Emilio Bascuñana asegura "que siguen sin efectuarse las infraestructuras hidráulicas imprescindibles para evitar los daños de otra posible DANA como la de hace un año".

El alcalde denuncia que las obras nunca llegan "por mucho que se hagan estudios y trabajos que indican claramente lo que hay que hacer". Reconoce que la Confederación Hidrográfica del Segura no ha limpiado como debe el cauce del río pero eso no es lo peor. Lo peor, según el alcalde, "son las infraestructuras hidráulicas que aún no se han hecho como ensanchar el cauce del Segura desde Orihuela hasta Guardamar de alguna manera, o salvar los cuellos de botella del río a su paso por Orihuela o Rojales...

