Hana Jalloul: "Hemos respondido rápido al repunte migratorio, nuestro único percance ha sido Arguineguín"

La secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER en el programa Hoy por Hoy El Drago que desde el Gobierno de España se ha sabido responder a la llegada de los más de 4500 migrantes que han arribado a Canarias este 2020. Un repunte migratorio, por cierto, que preveían con la apertura de la ruta atlántica, aunque "no de esta dimensión".

Aún así, Hana Jalloul ha reconocido que su único "pequeño percance" ha sido el del muelle de Arguineguín donde han estado hacinados y pernoctando al raso en los últimos días más de 450 personas. Un puerto, eso sí, que prevén desalojar en las próximas horas tras el alquiler de más hoteles en Gran Canaria y Fuerteventura y en el que ahora mismo continúan 169 personas tras la llegada de las últimas embarcaciones este domingo. La también experta en Derecho Internacional y Terrorismo afirmó que lo ocurrido en la dársena de ese puerto grancanario se ha debido "a que se ha tenido que esperar por los resultados de las PCR realizadas a los migrantes, a que han llegado muchas pateras y a que ha coincidido con el desalojo de cetros educativos y deportivos que se nos había dejado".

Sobre la utilización de estos complejos hoteleros, la secretaria de Estado ha insistido en que son recursos "transitorios y temporales" y que otros países del norte de Europa también hacen disposición de ellos "para una primera acogida" y en situaciones de emergencia. Ante las críticas de algunos alcaldes, Jalloul insiste en que la reapertura de estos hoteles "han permitido sacar del ERTE a decenas de personas y se ha contratado a nuevo personal".

En cuanto a los nuevos recursos que planea habilitar el Gobierno central para la acogida humanitaria como es el caso de varios cuarteles en Gran Canaria o Tenerife, Jalloul ha avanzado que será la primera vez que Canarias cuente "con recursos propios y del Estado para la acogida de los migrantes". Y añadía que desde marzo de 2019, cuando el Archipiélago disponía de 100 plazas, se ha conseguido superar las 2000 a día de hoy y más de la mitad han sido habilitadas en las últimas semanas. Señalaba, además, que con este nuevo catálago de infraestructuras, el Gobierno central está "preparado" para afrontar cualquier tipo "de llegada masiva de pateras" dado que se articulan bien con las administraciones locales y el resto de ministerios.

Aunque, según Jalloul, Canarias soporta una presión migratoria que no es nueva y que "ya ha sucedio otras veces", reconoce que es una prioridad para el Gobierno de Sánchez y por eso esta semana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto a la comisaria Ylva Johansson se desplazarán a Mauritania para abordar en origen la salida de estas embarcaciones irregulares y trabajar en el convenio bilateral que está vigente con España. No obstante, la secretaria de Estado de Migraciones recuerda que muchos países "siguen con las fronteras cerradas debido a la pandemia del coronavirus" y las repatriaciones no son posibles.