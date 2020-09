Cinema Periférico vuelve a la Domus en una edición "dual"

Este mes de septiembre se celebrará en A Coruña una nueva edición de la Mostra Internacional de Cinema Periférico. Comenzará el 27 de septiembre y estará centrado en la producción audiovisual gallega a través de eventos presenciales y online.

Se trata de una edición dual que se prolongará hasta el 3 de octubre. Mantiene las secciones de Sinais y Sinais en Curto y recupera Xerme, un espacio con el que pretende reconocer las raíces creativas de las nuevas generaciones y recueperar el cine experimental.

La edición dual contará con Antonio Segade y Antón Reixa como protagonistas. La sesión se llamará Falar por non calar e incluirá un programa online y una sesión presencial que tendrá lugar el 27 de septiembre en la Domus de A Coruña. La sección Sinais en Curto incluirá alguna de las obras "más sugerentes" hechas por cineastas gallegos en el último año, como Alberte Pagán, Area Erina, Tono Mejuto, Lara y Noa Castro y Aldara Pagán.

El protagonista de Sinais será este año al burelés Adrián Canoura, que basa su trabajo en la confluencia de las leyendas y costumbres de Galicia con el mundo de la cultura callejera y urbanita. La exploración plástica de Canoura a través de la textura del video se mostrará a través de sus trabajos Nistra Batuko Exploration (2015), Salitre nas Veas (2017), o la reciente Baiuca – Adélia (ft. Haema), entre otros. "Esta sesión presencial incluirá un liquid live show a base de tintes y diapositivas que el creador desarrollará junto a Alejandro Canoura, miembro de la banda Guerrera, tal y como hacían en algunos espectáculos en directo del grupo", explica la organización del festival.

El programa en streaming ofrecerá una entrevista en profundidad con el burelés para conocer sus referentes y procesos de trabajo, así como para revisar algunas de sus piezas, como Da morte nace a vida, Rexistros (xeografía de San Sadurniño) y varios de sus videoclips.

Las películas se proyectarán en sala y los directores participarán en un programa online en el que se repasará su trayectoria y compartirán sus inquietudes con el público.

Alberte Pagán es una de las figuras más destacadas del cine experimental en Galicia por su labor como cineasta, teórico e investigador. La Mostra abordará su trabajo a través de sus piezas más recientes, las películas Uluru (2018) y 6 X 9 (2020).

O ollo cobizoso y A vella e o deserto permitirán conocer las inquietudes que guía la obra de las gemelas Noa y Lara Castro, mientras que el coruñés Tono Mejuto estrenará Unidade Veciñal en el festival, donde también se proyectará su trabajo tridimensional en 16mm en Reliefs (2018).

Sinais en Curto acogerá la obra de Area Erina, artista interdisciplinar que "hace un particular uso de la apropiación y el reciclaje de imágenes para conjugarlos con una mirada crítica sobre la realidad" en Miña Nai, The Fashion Religion y You Killed our Future.

Además, está previsto un programa especial con Aldara Pagán en el que la joven presentará la visión en primera persona de una mujer y su "particular presencia" en Alí sentíame eterna y Marcas, que se estrenará en la Mostra en su formato original en super 8 e irá acompañada de una intervención de la artista en directo.