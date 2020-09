Desbloqueo del proyecto del dragado de la Ría do Burgo en el plano jurídico

Desbloqueo del proyecto del dragado de la Ría do Burgo. Los técnicos de la Asesoría Xurídica de la Xunta y de la Abogacía del Estado han llegado hoy a un punto de entendimiento para que pueda seguir avanzando la tramitación de la licitación de las obras. Según fuentes de la administración autonómica, los letrados del Estado han "entendido" la argumentación de la Xunta basada en que no es necesario el cese de la actividad marisquera antes de que comiencen los trabajos. Las dos partes han acordado redactar un informe para que esta fase del proyecto de la limpieza integral de la Ría tenga todas las garantías jurídicas.

La Consellería do Mar, Rosa Quintana, antes de que concluyese la reunión de los asesores jurídicos de ambas administraciones, subrayaba que el estudio de impacto ambiental menciona que los mariscadores podrán recoger la cría de los moluscos justo en los meses anteriores al inicio de las obras. Para Quintana "no tiene sentido" que se paralice la actividad del marisqueo mientras no se haga la licitación. A la titular de la Consellería do Mar le parece " totalmente ilógico" mandar a todos los mariscadores a casa y tenelos esperando a que se puedan iniciar y ejecutar las obras.

El dinero está listo. El presupuesto del dragado ronda los 46 millones de euros. La Unión Europea, a través de sus fondos FEDER, ha aprobado una partida del 80% del total para esta obra que acumula años y años de retraso.