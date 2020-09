La Ciudad de la Justicia, incluida en el plan 'Andalucía en marcha'

El plan 'Andalucía en marcha' contempla el inicio de la Ciudad de la Justicia de Jaén. Así lo ha confirmado, durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la secretaria general del PP-A Loles López, quién reseña que a éste proyecto le seguirán otros cuando sean llevados al consejo de gobierno regional. Declaraciones realizadas minutos antes de mantener una reunión con el grupo municipal jiennense en la sede del PP provincial.

La iniciativa ‘Andalucía en Marcha’ movilizará 3.450 millones de euros para toda la región hasta 2023 para poner en marcha obra de todo tipo, prioritariamente en sanidad, educación, infraestructuras de transporte y energía, y medio ambiente.

Habrá que esperar, eso sí, para comprobar qué parte del pastel le toca a la provincia de Jaén. Una zona andaluza tradicionalmente castigada y que necesita, por encima de otras provincias, mucho más apoyo económico y de infraestructuras por su precaria situación. El primero de los proyectos será, como decíamos, el inicio de la Ciudad de la Justicia. El plazo de estas inversiones será de tres años, por lo que previsiblemente la iniciativa 'Andalucía en Marcha' no dé para la finalización de esta infraestructura judicial en la capital jiennense.

"De los primeros proyectos que entran será la Ciudad de la Justicia. Como ustedes saben hay que redactarlo, veremos el coste que tiene. Pero no me importa qué dure, lo que quiero es que se inicie, que no se pare y se desarrolle. Porque lo que inicia el PP tiene fecha de finalización y lo convierte en realidad. De hecho, no le puedo profundizar más en detalle porque precisamente hoy es cuando va el plan al completo al consejo de gobierno", ha dicho.

Regla de gasto

También se refería Loles López a la reciente noticia de que el Ministerio de Hacienda haya suspendido finalmente la regla de gasto de los ayuntamientos y que tenga que retocar el decreto. Criticaba duramente al alcalde de Jaén, Julio Millán, y sobre todo al presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, por no haber apoyado los intereses de los consistorios de la provincia.

"Yo lamento mucho, pero mucho porque por encima de la ideología está el defender a los vecinos, que tanto el alcalde como el presidente de la Diputación de Jaén decidieran darle el dinero de los jiennenses al PSOE y a Podemos en lugar de invertirlo en su ciudad, en sus vecinos y en sus necesidades. Espero que rectifiquen", ha criticado López.

Lamentaba asimismo que Susana Díaz y el PSOE "no les acompañen en este viaje" del proyecto 'Andalucía en Marcha'. Criticaba Loles López que "en momentos tan difíciles como éste, ella (Susana Díaz) no termine de arrimar el hombro".

Esta tarde, a las 17,00 horas, en Alcalá la Real se producirá otra reunión provincial de secretaria general del PP-A. En este caso con el grupo municipal popular de este municipio.