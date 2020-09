La alcaldesa se muestra orgullosa de hosteleros, vecinas y vecinas en el balance de la NO Feria

La alcaldesa, M. ª Teresa García, explicaba que la programación de actividades culturales se planteaban con la intención de reactivar las empresas vinculadas con la hostelería, “… Se programaron actividades culturales que, de antemano, estábamos preparados para cortarlas si no daban resultado. Actividades itinerantes, que respetaban las distancias, que no se produjeran aglomeraciones… Con la intención de que la hostelería de Jódar pudiese vivir, son decenas de familias que han estado meses cerrados, propietarios/as, camareros/as, cocineros/as, vecinos, nuestros que han estado a punto de cerrar… La intención era esa, que nuestro pueblo pudiese respirar y, mínimamente, distraerse, eso si, siempre, manteniendo las medidas de seguridad…”.

Sobre los incidentes producidos durante el día 1, recordaban que ninguno tenía ninguna relación que las actividades programadas desde el ayuntamiento, “… Solo hubo un local al que la situación se le fue de las manos. Pero el resto de bares y terrazas tuvo un comportamiento ejemplar, mesas a distancia, no se sobrepasaba el número de personas por mesa, geles, mascarillas, a las doce y media de la noche las mesas recogidas, todo el pueblo está por testigo… No vamos a criminalizar ni a todos los hosteleros, ni a todos los vecinos por un hecho puntual… Comportamiento ejemplar… Durante el verano hemos tenido pequeñas actividades culturales y deportivas, con una conducta ejemplar. No podemos dejar que el COVID le gane la partida al deporte, a la cultura, a la educación siempre haciendo las cosas con todas las medidas de seguridad y como nos dicen las autoridades sanitarias…”.

Momento del reconocimiento de la A.M. Arroquia Martínez en el pasacalle inicial, a los colectivos que han trabajado en el período de alarma / Ayuntamiento de Jódar

Sobre la decisión de suspender todas las actividades, “… Las decisiones no se toman por una sola cosa, sino por la suma de varias y estas cosas fueron seguidas (el cierre de establecimientos en pueblos vecinos y altercados), todo por la tarde y en muy poco tiempo. Fue todo muy rápido, y no es culpar a nadie de otros municipios, ni a la generalidad de nuestro pueblo, sino prevenir los desplazamientos, para evitar que esas situaciones pudiesen ir a más… Que no es señalar ni culpara a nadie, que son pueblos amigos, hermanos, que tenemos familiares, que, desde aquí, las mando un fuerte abrazo, todo el ánimo del mundo. Aquí, en Jódar, tienen su pueblo amigo… Yo se lo digo, también a los jóvenes de Jódar, que eviten desplazamientos y que si lo hacen, extremen las precauciones… Y siento, mucho, si se han podido mal interpretar mis palabras…”.

Mención expresa hacía la alcaldesa a la agresión a dos miembros de la Policía Local, por parte de dos miembros de la dirección local de Izquierda Unida, por la que el Ayuntamiento se va a personar como acusación, poniendo a disposición de los policías un abogado, incluso llegando a pedir la expulsión de sus cargos dentro del Consejo Local de Izquierda Unida, “… Vamos a ser muy enérgicos y contundentes con esto. Sin motivo alguno, esas personas que insultaron y agredieron a la Policía son los mismos de siempre. Los que hace unos años pensaron que podían alterar la convivencia en Jódar, y, ahora, han vuelto a cometer ese error… Este ayuntamiento se personará con abogado puesto a la Policía, aquí no hay flexibilidad alguna, porque si los dejamos, vuelven a arruinar a nuestro pueblo. A algún grupo político se le tenía que caer la cara de vergüenza, porque son sus responsables, gente con cargo, son los que montaron esta broca, que ahora aprovechan para criticarme a mí, cuando lo que tenían que hacer es dar ejemplo y echarlos del Consejo Local de Izquierda Unida, donde los tienen de ‘jefecillos’, responsables del área de Agitación y Propaganda, y han hecho su trabajo agitar… El dolor de que la noticia, al final, sea el alboroto originado por esta gente, con insultos y agresión a la Policía Local, tres detenidos. El máximo dolor para la que os habla, para vuestra alcaldesa, lo confieso, he pasado días de pena, de tristeza. No hay derecho que a estos agitadores, con los que vamos a ser enormemente contundentes, insulten la buenísima imagen y conducta de todo un pueblo…”.