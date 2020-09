La disparidad de criterios en el confinamiento de las clases enfada a los padres

Diferencias en los protocolos sanitarios que se siguen en los colegios enfadan a los padres. Por ejemplo, ha sucedido en Cembranos. Allí, en el Colegio rural donde estudian 127 chavales, se ha detectado un positivo en un alumno de sexto curso. La directora del centro avisó el sábado a Educación y no recibieron respuesta hasta el domingo a las nueve y media de la noche. La dirección provincial de educación descartaba el confinamiento de la clase, por lo que tampoco se realizarán pruebas PCR a sus compañeros.

El alcalde de la localidad, Santiago Jorge Santos, lamenta la disparidad de criterios que existe. Recuerda que, sin ir más lejos, en un colegio de Ponferrada, un alumno de sexto también resultó contagiado y se confinó a toda su clase.

Desde la Federación de padres y madres de alumnos piden a la dirección provincial de educación que unifique criterios. Recuerda que no se puede someter a la familias a la incertidumbre de no saber qué hacer con sus hijos ante un posible caso de contagio dentro de su clase. Por eso quieren inmediatez a la hora de definir las pautas a seguir y que éstas sean comunes para todos los colegios.

También en Boñar se ha detectado un positivo entre un miembro del equipo directivo, lo que ha obligado a realizar pruebas a sus compañeros y las clases se reanudarán en cuanto se tengan los resultados.

En estos momentos, Educación solo confirma un aula confinada en el colegio Luis Vives de León capital, además de las dos que se confinaron este fin de semana en Ponferrada. Los protocolos recomiendan poner en cuarentena a toda la clase cuando se trata de grupos de convivencia estable. La medida afecta a un aula de Infantil del CEIP Luis Vives de León.

Los equipos COVID-colegios realizarán pruebas diagnósticas PCR a sus compañeros, así como a los docentes que hayan mantenido contacto con las aulas.

Aislamiento solo en infantil

Según la Junta el criterio cambia en función de las etapas educativas. En caso de grupos de infantil, niños y niñas de 3 a 6 años, si se detecta un positivo se confina a toda la clase porque los niños y niñas no llevan mascarilla y no hay distancia de seguridad en el aula. Pero en el caso de mayores de 6 años, es decir alumnos de Primaria, Secundaria y Bachillerato, al tener que llevar mascarilla y manatener la distancia de seguridad no se confina, en principio, a todo el aula. Solo al afectado y sus contactos directos. En el caso de que entre los contactos directos del contagiado estén varios compañeros de clase con los que interactúa fuera del centro sin respetar las medidas de seguridad, entonces sí que es posible que Sanidad pida a Educación que confine a toda la clase. Pero de manera directa, insiste la Junta, el confinamiento solo se aplica en las clases de infantil