La Comunidad de Madrid aún no ha contratado a todos los docentes prometidos por Ayuso

Según los datos aportados por la Consejería de Educación, a día de hoy, faltan por cubrir plazas en los institutos, 309, hasta llegar a las 2.081 comprometidas para Educación Secundaria y Bachillerato. Según un portavoz del departamento que dirige Enrique Ossorio se debe a que hay vacantes que son difíciles de cubrir porque no hay especialistas y hay plazas que no interesan. Faltan también, según los mismos datos, 35 técnicos especialistas de los 200 prometidos, y faltan los más de 1.100 profesores de refuerzo que atenderán a los alumnos que tuvieron más problemas durante el confinamiento y cuyos contratos, según ha confirmado el propio consejero, de momento solo se extenderán hasta diciembre. En el caso de estos docentes, precisa educación, la convocatoria se lanzará inmediatamente.

Con todo, la suma actual de docentes que según los datos de la Comunidad de Madrid están ya contratados es de 6.768 en centros públicos y de 2.662 en colegios concertados. Faltan, por tanto, 1.461 para llegar a los casi once mil nuevos profesores prometidos por Ayuso. Sin embargo, para ser precisos, todos estos nuevos contratos no llegan solo como refuerzos del plan COVID. Si a la cifra total le restamos aquellos docentes cuyas plazas se habían acordado antes de la pandemia con los sindicatos, en realidad, son mil menos. Los nuevos profesores serán apenas unos diez mil una vez que se completen las contrataciones.

"No es fácil encontrar todos los perfiles de profesores, es una circunstancia que sabíamos que se podía producir, pero lo cierto es que todavía falta profesorado", explica a la Cadena SER, en declaraciones al programa La Ventana de Madrid, Óscar Centeno, presidente del Consejo Superior de Directores de Primaria de Madrid. "Faltan profesores y falta espacio y es lo que estamos intentado cubrir desde los centros de la mejor manera posible", asegura. Esos espacios son los llamados barracones, los módulos prefabricados que la consejería de educación asegura que ya ha adquirido pero que no tiene previsto comenzar a instalar en los centros todavía. No hay fecha para comenzar a colocarlos y los directores están muy preocupados. "Se esperan lluvias para finales de esta semana, cuando se incorporan el resto de alumnos de primaria y secundaria y podemos tener un problema", dice Centeno, "hay una preocupación con esto importante porque no vamos a tener una forma adecuada de trabajar con los estudiantes".