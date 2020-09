DIRECTO | Sigue la segunda sesión del debate sobre el estado de la región

La Asamblea de Madrid afronta este martes el segundo día del Debate del Estado de la Región con la intervención de los grupos parlamentarios, después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lo abriese ayer con un discurso cargado de anuncios.

El primer Debate del Estado de la Región de la legislatura, tras el vacío por las elecciones que dictamina el Reglamento de la Cámara regional, comenzó con la intervención de la dirigente madrileña. Ayuso defendió su gestión de la crisis del coronavirus, el trabajo de su Gobierno de coalición y censuró los ataques que cree que Madrid recibe del Gobierno central.

Además, detalló las principales líneas de acción que llevará a cabo el Ejecutivo madrileño. No renunciarán a la bajada de impuestos prometida, impulsarán la Atención Primaria con un plan de acción, aumentarán la inspección contra residencias y trabajarán contra la okupación.

La sesión se retomará a las 10 horas de este martes e intervendrán los grupos parlamentarios, por treinta minutos. A ellos responderá la presidenta, si quiere individualmente, por un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos. La oposición podrá volver a tomar la palabra por quince minutos cada uno.

Será Ayuso quien cierre el debate, disponiendo de quince minutos si interviene en dúplicas individualizadas o de treinta minutos si toma la palabra de forma global. Posteriormente, se votarán propuestas de resolución.

Anuncios "caducos", según la oposición

Ayer, tras escuchar a la presidenta, el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, tachó de "decepcionante" el discurso de la presidenta regional, quien parecía estar en "una nebulosa" defendiendo su "proyecto acabado". A su juicio, las medidas que propuso están "alejadas" de la realidad y, en algunos casos, los anuncios son "caducos". Por ello, los socialistas mostrarán su preocupación durante el debate por la práctica de las medidas que anuncia el Gobierno autonómico, aunque al mismo tiempo expresarán "compromiso y voluntad" para trabajar juntos .

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, mostró sus "ganas" de debatir hoy y de poder controlar al Gobierno algo que lamenta no haber podido hacer "en los últimos meses" porque el Ejecutivo madrileño "no ha querido". "No sabemos lo que ha estado haciendo el Gobierno desde el mes de mayo, nos preocupa que el Gobierno llegue sin los deberes hechos", criticó para plantearse justo después de escuchar a Ayuso si la presidenta estaba en sus "cabales" al tildar de "éxito" la gestión de su Gobierno.

La líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, pidió al Gobierno regional que aporte "estabilidad" y "certidumbre" a los madrileños y aprovechó para exigir que los Presupuestos los dediquen a lo que "de verdad hace falta" que es la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Durante, el debate de hoy Monasterio defenderá las líneas generales de su programa bajar los impuestos, reducir la deuda, derogar las leyes totalitarias, frenar la inmigración ilegal y la reducción del gasto político para llegar a un acuerdo de Presupuestos. Desde Unidas Podemos, su portavoz, Isa Serra, criticará que Gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado no ha estado a la altura de la situación", algo que ya reflejó ayer después de escuchar a la presidenta: "La situación que vive la Comunidad es insostenible en muchos ámbitos".

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, defenderá, como ya hizo ayer, que el Gobierno regional "no ha dejado de trabajar", a pesar de la pandemia y que el Ejecutivo autonómico ha preparado a la región para "un futuro incierto". Por su parte, Ciudadanos defenderá que el "sólido" Gobierno de la Comunidad "está para quedarse" con iniciativas que "son realmente importantes para los madrileños".