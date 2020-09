Ayuso: "Los contagios se están produciendo por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado –durante su intervención en la segunda sesión del debate del estado de la región– que "los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid". Posteriormente, ha sido la propia Ayuso quien ha querido matizar sus palabras: "No he hablado de los inmigrantes de manera racista ni despectiva. Lo que está claro es que el virus se ceba con familias que viven más personas juntas y en viviendas más pequeñas".

🗣️ Las polémicas declaraciones de Ayuso que han incendiado las redes sociales: "Los contagios se están produciendo, entre otras cosas, por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid"https://t.co/syPwk9O7ba pic.twitter.com/o4tFIoyMHD — Cadena SER (@La_SER) September 15, 2020

"Sobre todo los contagios se dan en los distritos del sur, claro, es lo dicen nuestros estudios serológicos, luego los estudios están funcionando, y para lo que quieren cogen los datos y que los crean o no. Se están produciendo (los contagios) entre otras cosas por el modo de vida que tiene nuestra inmigración en Madrid y también por la densidad de población de esos distritos y municipios", ha continuado. "Nosotros hemos hecho esos test serológicas durante el verano y hemos puesto medidas de sensibilización. Hemos hecho campañas para los jóvenes, hemos tenido que ir contra nuestros principios y hacer un corte inasumible para el ocio nocturno, hemos tenido que poner muchísimas más medidas, de hecho nunca hemos llegado al 100% de los aforos. La Comunidad de Madrid no se ha relajado en ningún caso. Somos conscientes de que esos distritos y toda la comunidad ha tenido más dificultades, como ha ocurrido, insisto, en toda España", ha argumentado Isabel Díaz Ayuso.

Por otro lado, Ayuso cree que la gestión de las residencias de mayores es competencia "de todos, no sólo estatal" y ha censurado a Podemos por decir que desde la Comunidad jugaron "a ser dioses" con las residencias de ancianos, cuando este partido, "con sus leyes eugenésicas", deciden "quién molesta y quién no". Durante su intervención en la segunda sesión del debate del estado de la región, Ayuso ha indicado que han sido los propios juzgados los que han dicho que la gestión de las residencias "era competencia estatal", aunque ha precisado que ella cree que "es de todos, no solo estatal".

Con estas palabras se refería a un auto de una jueza de Leganés que ha rechazado la querella de once familiares de ancianos que resultaron enfermos y fallecidos contra los responsables de la Comunidad de Madrid y los directores de cuatro residencias geriátricas de dicha localidad por su gestión de la pandemia del coronavirus. La jueza señala en el auto que "la falta de material de protección, los denominados epis, era una carencia a nivel estatal, que hubo que comprarlo de manera urgente a otros países y que el mercado estaba colapsado porque la pandemia se extendía a nivel mundial".

Ayuso ha reprochado a Podemos que el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales del Gobierno, Pablo Iglesias, no atendiese a las residencias "cuando había que tomar el mando único". "A ver cuánto tardan desde la Moncloa en tocar sus pensiones", ha apostillado Ayuso, que ha sugerido a Podemos que pida comisiones de investigación sobre residencias "en toda España" y no solo en Madrid, si quieren ser "medianamente coherentes" y ver "qué ha sucedido ahí". Al respecto, ha asegurado que "todos los protocolos de derivación de residencias a hospitales fueron convalidados por profesionales del rango".

El lunes, en su primera intervención en el debate sobre el estado de la región, la presidenta madrileña consideró que la mortalidad en las residencias de mayores de la región había sido, "en proporción a su tamaño, mucho más baja que en la mayoría de las comunidades autónomas y que en muchos países de nuestro entorno", aunque reconocía que la cifra era "inasumible". Además, afirmó que la realidad "demuestra" que las acusaciones de que se prohibían ingresos en hospitales de personas de mayores procedentes de residencias durante el pico de la pandemia fueron "falsas", porque aseguró que había habido 12.457 traslados entre residencias y hospitales.