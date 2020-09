Dra. María García: "Estamos desbordados, no podemos más"

¿Cómo trabajan los sanitarios en plena pandemia? Le trasladamos la pregunta a la doctora María García, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud Lorca Sur, en el barrio de La Viña.

Su centro sanitario se encuentra en nivel rojo y, aunque ha sido reforzado con un médico, dos enfermeras y una auxiliar de enfermería, se encuentra "totalmente desbordado, es imposible hacer bien las dos cosas: tratar a los enfermos de covid y hacer el seguimiento del resto de pacientes con su patologías agudas, crónicas con los que deberíamos estar haciendo actuaciones preventivas pero, en estas circunstancias, es totalmente imposible".

La Dra. García describe una situación en la que médicos y enfermeras están haciendo jornadas maratonianas incluyendo "fines de semana, los días de semana acabamos a las cuatro de la tarde y muchas veces seguimos teletrabajando en casa". Esta médico de familia afirma que "en una situación normal, con los turnos de vacaciones que no se cubren estaríamos bajo mínimos, pero en esta situación de pandemia estamos desbordados y lo estamos pasando bastante mal todos los que trabajamos en el centro de salud".

El rastreo, en el Lorca Sur lo está haciendo "de manera impecable el personal de enfermería, pero además tienen que seguir haciendo su labor habitual de extracciones de sangre, inyectables, curas, urgencias, atendiendo a crónicos en domicilios...un trabajo impresionante y no sólo eso, ahora también tienen que estar haciendo los test rápidos a personal docente y no docente de los centros educativos de nuestra zona de salud. Evidentemente eso les ha haecho salir de su horario laboral y estar trabajando tardes, fines de semana y festivos".

Esta doctora lamenta que, en la actual situación "no podemos llevar el seguimiento de los enfermos crónicos como lo hacíamos antes pero es que el seguimiento de agudos también es complicado, la demora en las citas se nos ha desbordado también y yo no sé a dónde va a llegar ésto, no podemos más".

La Dra. García, hablando de la situación en el centro de salud Lorca Sur afirma que es "muchísimo peor que en marzo, porque estabamos confinados, estaba controlado, ahora no está controlado, somos el tercer municipio de España en contagio por cada cien mil habitantes, con eso lo digo todo, esto se ha desbordado. Es de pena, y yo lo siento por los médicos jóvenes, que están tan motivados y yo los veo a las cuatro o a las cinco de la tarde, que seguimos aquí trabajando, con esas caritas y es una pena, porque yo ya tengo la carrera hecha, pero a ellos los estamos quemando tan jóvenes y es una pena que eso pase".

Sobre la decisión de que el casco urbano de Lorca pase a la fase I hasta el 23 de septiembre, la Dra. García considera que es una buena decisión y cree que "deberían haberlo hecho antes, es mi opinión. Creo que fue un error dejar abiertas discotecas, no se deberían haber permitido desde un primer momento".

En el centro de salud de Lorca Sur, el perfil de los contagiados responden a un perfil mayoritario compuesto por jóvenes y gente de mediana edad que se han contagiado "en zonas de ocio y en la empresa privada, en el campo".

Admite que "no es gestora y no entiende de ésto", pero al preguntarle su opinión sobre posibles soluciones cree que "habría que sacar a los pacientes covid del centro de salud, porque de otra manera no se puede atender a los pacientes crónicos o con patologías agudas, mientras sigan los pacientes covid va a ser imposible porque esta pandemia no tiene visos de mejorar, ni de que se vaya a controlar, es mi opinión personal".

A los pacientes del centro de salud Lorca Sur les pide "paciencia y comprensión, estamos totalmente desbordados, la situación nos tiene superados, no podemos más. Ésto no lo podemos resolver nosotros ni podemos solventar que las citas vayan con tanta demora. Se está diciendo en redes sociales que los médicos no estamos haciendo nada, y no es cierto. Recibimos pacientes a los que consideramos que tenemos que atender presencialmente. Nunca han estado cerrados los centros de salud, como se está diciendo. Y por favor, que no nos culpen a nosotros, que no somos los culpables, nos estamos dejando la piel como médicos de familia. Estamos trabajando a tope y no podemos más, no estamos al límite, hemos sobrepasado el límite".