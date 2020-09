Mi reflexión de hoy surge de mi total estupor, de mi total cabreo y de mi total desazón ante la marranería que exhiben de forma totalmente innecesaria y gratuita muchas personas. Marranería que nos afecta a todos, que me afecta personalmente y que me harta por constante y por incívica.

Mi reflexión de hoy surge además de lo vivido este fin de semana y también de la conversación con un amigo, con el que comparto enfado en grado sumo, sobre una materia fundamental que es la de intentar hacer entender a algunas y algunos que nuestro mundo no es un vertedero, que la naturaleza, las calles, los espacios comunes no son el basurero de nadie.

El sábado pasado disfruté de una estupenda jornada de excursión por diferentes lugares, todos ellos por cierto maravillosos, del norte de nuestra provincia. Pues bien...en mitad de un lugar de ensueño, rodeada de árboles y agua y próxima a un antiguo convento mis ojos detectaron algo que no tenía nada que ver con este entorno, algo que no sé cómo había llegado hasta allí y que, desde luego, desentonaba y sobraba: una mascarilla quirúrgica, de esas azules que la actual situación nos obliga a llevar. No es la primera que veo y seguro que ustedes también habrán encontrado algunas este verano en espacios verdes, playas y paisajes diversos.

Pero por supuesto esto, las mascarillas, solo vienen a sumarse a botellas, bolsas, briks y un largo etcétera de elementos que acaban donde no deben, ensuciando y degradando espacios que es preciso respetar y cuidar por todos nosotros y por las generaciones venideras a las que me temo les vamos a dejar una triste herencia medioambiental.

Les hablaba antes de un amigo con el que comentaba este asunto ayer mismo. Ha vuelto estos días a Palencia, su tierra de origen, para, entre otras cosas, poner en marcha un proyecto musical. Se llama Alberto Acinas, pintor y músico y junto con el grupo palentino "Los Culebra" están grabando varios temas que espero podamos disfrutar en breve. Pues bien la pasada semana grabaron un video clip en una zona de la ribera del Carrión de la capital. Además de realizar la grabación, tras comprobar como estaba el lugar, fueron pertrechados de varias bolsas que llenaron en pocos minutos con el mogollón de basura que se acumulaba en la zona. Alberto no salía de su asombro. Aún le dura el cabreo. Yo me sumo.

Y miran que la directriz es bien sencilla: deja el lugar tal cual lo encontraste al llegar. Hazlo por todos pero también por ti mismo.

Y desgraciadamente la marranería no entiende de edades: hay gente incívica de todas las condiciones y de todos los tamaños...tiene más que ver con la cultura, con el respeto, con la conciencia global y con el sentido común que, decía mi abuela, a veces no es el más común de los sentidos. Si estos personajes no entienden los mensajes altos y claros que se lanzan a través de muchas campañas y muchos medios sería bueno que cada vez que sean "cazados" le dediquen unas cuantas horas de su tiempo a limpiar lo ensuciado y de paso algunas zonas más. Creo que sería más útil que cualquier multa...mejor que dinero tiempo, tiempo de limpieza, tiempo de aprendizaje, tiempo de concienciación.

Mantener nuestro entorno en las mejores condiciones posibles es cosa de cada día y desde luego tarea común.