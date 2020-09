El Cine Club Calle Mayor inicia un nuevo curso y cumple 58 años

El CIne Club Calle Mayor ha iniciado este pasado lunes un nuevo curso con la proyección de 'El reflejo de SIbyl', de la directora francesa Justine Triet. El programa del primer trimestre incluye la proyección de catorce películas, que podrán verse hasta el próximo 21 de diciembre en los cines Avenida, en las habituales sesiones de las 17:30 y 20:30 horas.

La entidad cultural palentina cumple 58 años de vida y de proyecciones ininterrumpidas e inicia el curso 2020-2021 marcado por las consecuencias de la Covid 19, lo que ha motivado que haya adoptado, junto a los cines en que se proyectan las películas, todas las medidas de seguridad que marcan en la actualidad los protocolos sanitarios fijados por los organismos competentes para los recintos culturales. Entre esas medidas se incluye la proyección simultánea en dos salas de la película programada con el objeto de cumplir con el aforo permitido y el espacio interpersonal entre espectadores que se ha establecido.

El Cine Club Calle Mayor ha creído conveniente iniciar un nuevo curso a pesar de las dificultades inherentes a la pandemia para el desarrollo normal de cualquier actividad con el objeto de seguir manteniendo abierto un espacio arraigado y de prestigio en la cultura palentina y con el propósito de continuar alimentando entre sus socios la pasión que muestran por el cine. El cine club entiende que debe lucharse ahora más que nunca por mantener viva la cultura como otra forma de fomentar el desarrollo integral de la persona y su forma de vida habitual.

El primer trimestre se caracterizará por el particular y modesto apoyo que el cine club siempre ha prestado al otro cine español, con la proyección de tres títulos destacados: 'Letters to Paul Morrisey', del director barcelonés Armand Rovira, que ha expresado su deseo de presentar su película en Palencia el próximo 28 de septiembre; 'Arima', de la realizadora donostiarra Jaione Camborda (19 de octubre), y 'El cuadro', del madrileño Andrés Sanz (21 de diciembre), un documental de misterio sobre 'Las Meninas' de Velázquez, la obra de arte con más interpretaciones de la historia.

Otros diez títulos de diferentes países conforman la programación de este primer trimestre, en que se continúa con el particular estudio que el cine club viene dedicando a la China contemporánea con la exhibición de 'El lago del ganso salvaje', del realizador Diao Yinan (16 de noviembre). La belga 'You go to my head', de Dimitri de Clercq (21 de septiembre); 'Sinónimos', película francesa del director israelí Nadav Lapid (5 de octubre); 'Una gran mujer', del ruso Kantemir Balagov (13 de octubre); 'La vida invisible de Eurídice Gusmão', del brasileño Karim Aïnouz (26 de octubre); 'Bacurau', de los también realizadores brasileños Kleber Mendonça y Juliano Dornelles (3 de noviembre); 'Ema', del chileno Pablo Larraín (9 de noviembre); 'Little Joe', de la austriaca Jessica Hausner (23 de noviembre); 'The spy gone north', del director surcoreano Yun Jong-bin (30 de noviembre); y 'La familia Samuni', del italiano Stefano Savona, (14 de diciembre) completan esta programación cargada de ilusión