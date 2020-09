"La fotografía del Fray Andrés no hace justicia a la realidad y no hubo riesgo alguno de contagio"

Ayer se hacía viral una imagen de la entrada de alumnos al IES Fray Andrés de Puertollano. Esta mañana, el concejal de educación ha defendido en Cadena SER la organización y las medidas de prevención adoptadas por el centro y también el protocolo municipal de movilidad, destacando que en ningún caso se produjeron situaciones de riesgo

Y es que, según Adolfo Muñiz, la fotografía no refleja en absoluto la realidad, y además por la perspectiva no permite apreciar la distancia interpersonal. El concejal señalaba en Cadena SER que en su plan de contingencia el centro ha escalado la entrada de sus casi 700 alumnos en tres turnos, pero que al ser el primer día muchos de ellos llegaron antes de tiempo, por lo que coincidieron en la calle, pero eso sí, guardando las distancias. Además, varios agentes de policía local se encontraban en la zona, y no vieron necesidad de intervenir. Según Adolfo Muñiz, la utilización de esa fotografía por parte, por ejemplo, del Partido Popular no hace justicia al equipo directivo y docente del centro

Un instituto, el IES Fray Andrés, situado en pleno centro de Puertollano y que, por su prestigio, tradicionalmente es de los que más solicitudes de matrícula recibe anualmente. Además, en virtud de la autonomía pedagógica y organizativa que la Consejería de Educación, que es la competente, concede a los institutos este centro ha instaurado más controles preventivos que ningún otro centro en Puertollano: triple toma de temperatura, incluida una con un arco termométrico, lavado obligatorio de manos con hidrogel y varios itinerarios seguros en el interior de las instalaciones

De hecho, todos los centros de Puertollano elaboraron durante el mes de julio un plan de contingencia que contempla todas las situaciones que se pueden dar en la entrada y salida a las aulas, y las respuestas necesarias. Además, como novedad en la vuelta a la aulas, algunos colegios e institutos, como San José, María Inmaculada o Calderón, han solicitado al ayuntamiento la posibilidad de utilizar las grandes plazas aledañas para el recreo de los alumnos, repartiéndolos en estos espacios y sus patios y aumentando por tanto las distancias

Igualmente, el colegio Tierno Galván ha solicitado al ayuntamiento la utilización de dos aulas del nuevo Centro de Adultos Antonio Machado, para dos desdobles, algo a lo que el consistorio ha accedido. Según el concejal Adolfo Muñiz, además de las inversiones de 240 mil euros en mantenimiento y pintado en verano y a la creación de nuevos itinerarios seguros, el ayuntamiento está ayudando a los centros en todo lo que estos le pidieron en julio, y también estos días

El concejal de educación igualmente aprovechaba los micrófonos de Cadena SER para romper una lanza en favor tanto de los equipos directivos y docentes, que se han implicado personalmente durante su período vacacional en el diseño de los planes de contingencia, como sobre todo de los alumnos, que se están, según Adolfo Muñiz, portando "muy bien" y con gran respeto por las nuevas normas