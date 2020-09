Set menors han mort a platges i piscines a Catalunya durant l'estiu

Set nens han mort ofegats a les platges i piscines aquesta temporada de bany, que acaba aquest dimarts 15 de setembre. Unes xifres "nefastes" en paraules dels responsables de Protecció Civil que recorden el perill de deixar una criatura a l'aigua sense vigilar, encara que siguin 30 segons. A més, 19 persones de més de 65 anys han perdut la vida al mar i a la piscina en els últims 3 mesos. Emergències creu que cal més implicació dels metges de capçalera per donar consells i alertar aquest grup de població.

L'estiu va començar de la pitjor manera a Roses on dos amics de 6 i 7 anys van morir ofegats a la platja de la Perola a finals de juny. Un menor de 16 anys va perdre la vida a la Platja Gran de Castell Platja d'Aro mentre feia snorkel i va patir una picada d'un peix aranya. Un nen de 10 anys també va morir a Badalona el 22 d'agost després d'ingressar a l'hospital en estat crític. A les piscines, la majoria privades, s'hi han ofegat tres nens més d'entre 1 i 4 anys, a Santa Susanna, a Sant Andreu de Llavaneres i a Vila-seca.

Montse Font, responsable del servei de gestió d'emergències ha explicat a SER Catalunya que "30 segons poden semblar pocs però amb una criatura a l'aigua és molt. Pot significar que ja no el puguis recuperar. Nosaltres sempre diem que has d'estar tan a prop del menor com per poder abraçar-lo en qualsevol moment". A les piscines hi ha hagut 16 ofegaments més amb ferits greus o menys greus dels quals, 10 eren menors d'entre 1 i 6 anys. L'any passar van morir 2 nens en aquest medi i 16 més van quedar ferits.

L'altre gran col·lectiu d'ofegats és el dels avis, que perden la vida al mar, normalment després de patir algun desmai per problemes de salut. Només aquest estiu han mort 4 persones des més de 70 anys en piscines particulars o comunitàries i 15 més que superaven els 65 anys han perdut la vida al mar. "Són els banyistes que anomenem casos silenciosos perquè es desmaien a l'aigua i costa de veure'ls, també pels vigilants", explica Font. 8 de les persones ofegades aquest estiu superaven els 80 anys i en un cas, el banyista en tenia 90.

La majoria d'ofegaments han passat en platges amb bandera verda i vigilància. Montse Font explica que caldrien més campanyes de prevenció per la gent gran perquè un estiu més, les xifres "són escandaloses". Creu que els metges de capçalera haurien d'insistir més amb missatges per aquest col·lectiu que aquestes edats ja pateix patologies prèvies. "Seria bo que no anessin a banyar-se sols o que si ho fan avisin al de la tovallola del costat perquè estigui al cas".

Enguany han mort a Catalunya 24 persones a la platja, 7 en piscines, 4 submarinistes i un noi al pantà de Camarasa dissabte passat. La temporada de bany del 2019 va concloure amb 29 morts a la platja, 5 a la piscina i 2 fent submarinisme.