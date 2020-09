Torra: "Hay un Estado instalado en la venganza que me quiere inhabilitar"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dedicado unos minutos de su intervención inicial en el Debate de Política General que se celebra este miércoles en el Parlament a hablar de la situación política que se deriva de su posible inhabilitación por el Tribunal Supremo. De hecho, ni ha mencionado las posibles salidas en el escenario que se abre el jueves con la vista al Supremo ni ha hecho ninguna referencia a las intenciones que tiene. Lo que sí ha querido es criticar esta causa judicial y dejar claro qué ve detrás: "Mañana tengo que ir a Madrid porque hay un Estado instalado en la venganza que me quiere inhabilitar por haber defendido la libertad de expresión", ha dicho en los últimos minutos del discurso para enmarcar su crítica.

En este sentido, explicó que la causa por desobediencia que le podría costar el cargo a manos del Tribunal Supremo responde únicamente a "una pancarta que no decía que 'todo irá bien', sino que reivindicaba la libertad de los presos políticos y el retorno los exiliados", y por ello ve oscuras intenciones políticas detrás. "Hay un tribunal, con todo un Estado detrás, que considera que una pancarta es motivo de peso para hacer caer un presidente de la Generalitat y provocar un período de inestabilidad a todo un país", remachó.

Torra ha querido contraponer el trabajo que asegura que dedica su gobierno a paliar los efectos de la crisis derivada de la Covid-19, al esfuerzo que denuncia que hace el Estado para acabar con él como presidente. "Aquí se ve que tiene unas prioridades y quién tiene otras. Estos días veremos quién se preocupa realmente por las cosas que interesan a la gente y quien pone toda la maquinaria de un Estado al servicio de la sed de venganza", ha dicho, añadiendo que su compromiso como presidente "es y será siempre servir al país hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto de la presidencia".

Por último, en esta breve referencia más política al final de su discurso con más balance de legislatura que propuestas de futuro, Torra ha querido denunciar que los catalanes no tienen "un Estado que reme a su favor". En este sentido, lamentó que la legislatura haya sido marcada "por lo que se llamaría círculo perfecto de la represión". "La legislatura comenzaba con el gobierno de Mariano Rajoy impidiendo un presidente. Y puede terminar destituyendo otro con el gobierno del presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias. Aquí estamos", concluyó.

Torra, sin embargo, ha avisado de que no quería hablar de "más cosas" que la gestión del Govern. Con todo, no se ha podido evitar enumerar algunas de las injusticias que considera que sufre Cataluña. "Podría hoy hablar de las falsas propuestas de diálogo. De los trampas de la represión. De la persecución que vive una mayoría de la población por el solo hecho de defender un proyecto político determinado. De las personas honorables, pacíficas y democráticas que son todavía a la prisión, casi tres años después. de las personas que no pueden volver a casa, pero que son libres en el resto de Europa. de los juicios e investigaciones aún hoy abiertas para perseguir un proyecto político legítimo y democrático", ha dicho al final del su discurso.