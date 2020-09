4/4/2 | La opinión de Óscar Herrera

Vamos conociendo cada vez mejor a Juan Carlos Cordero y su modus operandi en el océano tan variopinto que es la dirección deportiva y el mercadeo de jugadores. Agentes, futbolistas, directivos, familiares de futbolistas, periodistas... conforman el ecosistema en torno al mundo del fútbol cuando se trata de trasladar profesionales del balón de un sitio a otro. Cordero ha ido cubriendo etapas desde que llegó a la Isla para hacer olvidar a un Víctor Moreno al que le salió el tiro fallido (con matices que ahora no toca profundizar). Etapas en las que por ahora ha ido saliendo más bien parado que mal en el poco tiempo que lleva en el cargo en las siempre agitadas aguas blanquiazules.

Pero el examen más importante para el diseñador blanquiazul está ahora en pleno apogeo. Con algo más de 15 días por delante hasta el cierre del mercado veraniego y seis incorporaciones completadas, llega el momento de rematar su obra estival con dos o tres refuerzos que aumenten el nivel de la plantilla y doten a Fran Fernández de mejor repertorio donde elegir. De esos que están por venir hay dos piezas básicas que deben dar un salto de calidad al elenco tinerfeñista: El lateral derecho y el delantero son dos grandes necesidades para mejorar las prestaciones competitivas del equipo. Y es ahí donde Juan Carlos Cordero debe afinar el disparo. Pero la competencia es feroz, como hemos visto estos días con el fichaje de Aitor Buñuel (muy buen lateral) por el Almería. Muchos aficionados han criticado el hecho de que Buñuel se haya decantado por el club andaluz, pero se olvidan de que ni somos el Mónaco ni Tenerife es Montecarlo. Dicho de otro modo, para que un futbolista elija tu proyecto hacen falta muchas variables y no solo económicas. Argumentos familiares, deportivos, personales o simplemente intuitivos pueden inclinar la elección final de un jugador hacia un club u otro. Y ya puedes poner toda la carne en la parrilla que a veces ni siquiera un solomillo premium sirve para convencer al profesional.

Es por lo que tenemos que desterrar el vacío argumento de que aquí no quiere venir nadie. O el que dice que hasta la Ponferradina nos adelanta por un jugador (Curro Sánchez). De momento han aterrizado en la Isla seis buenos futbolistas y el trasiego del mercado no ha dicho su última palabra. Ahí están todos los directores deportivos ejerciendo de malabaristas de la palabra y sacando su mejor repertorio para ir a por la presa y ejecutar el plan que tienen en mente. Pero como a veces el plan A no puede ser no pensemos que el B será peor. A veces sí, pero otras muchas no. Porque en nuestra propia experiencia vital en bastantes ocasiones han salido mejor los planes que no teníamos previsto que aquellos en los que habíamos puesta todo nuestra ilusión y empeño.