Cacerolada en el Instituto Salvador de Madariaga en demanda de más profesorado

Los profesores y muchos alumnos del Instituto Salvador de Madariaga, el Masculino de A Coruña, han interrumpido esta mañana las clases para salir al exterior y protagonizar una cacerolada. Con un manifiesto, con carteles y una canción reivindicativa han reclamado a la Xunta que sustituya la instalación de las mamparas por la contratación de más docentes y refuerzo personal de limpieza y que se reduzca la ratio de estudiantes en las aulas.

Las mamparas no garantizan la seguridad sanitaria si no son convenientemente higienizadas varias veces al día, advierten los profesores del instituto. También demandan más personal competente para llevar a cabo los protocolos de prevención frente a la Covid porque es injusto, subrayan, que la responsabilidad de la sanidad de un centro educativo recaiga en dos profesores y no en la figura de un sanitario.

En un comunicado reivindicativo de su trabajo durante estos meses, el cuadro docente del Salvador de Madariaga afirma que la educación, ahora más que nunca, es un iceberg que flota a la deriva por el abandono absoluto, señalan, de la Consellería de Educación.

Son siete puntos reivindicativos en los que incluyen la solicitud de formación en la educación a distancia y medios digitales para garantizar la igualdad en condiciones y oportunidades del alumnado. Han concluido su acción de protesta con un "Queremos ensinar, queremos traballar, pero non contaxiar".

Movilizaciones diaria

Las asociaciones de padres y madres, apoyadas por la Confederación Confapa, han decidido convocar cada día a las siete de la tarde a las puertas de los institutos concentraciones en protesta por lo que consideran falta de medios y profesores en el inicio de las clases de secundaria. La iniciativa se une hoy a la convocatoria a docentes, padres y estudiantes para participar en concentraciones simultáneas en 24 municipios de Galicia por el mismo motivo.