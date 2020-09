El 16 de noviembre comienza el juicio del niño asesinado en Elda con el padre retirado de la acusación

Después de que la pandemia de la COVID 19 retrasara el inicio de la vista del juicio con Jurado Popular contra Alejandra G.P., por la muerte en Elda Dominique, un niño de 8 años, la Audiencia Provincial de Alicante ha vuelto a fijar una nueva fecha para la vista entre el 16 y el 23 de noviembre.

Lo más notable de esta nueva vista, que se celebrará dentro de dos meses, es que en el banquillo de la acusación particular ya no estará el padre de acogida de Dominique, Dani, se ha retirado de la acusación particular contra la presunta asesina, según informan fuentes de la propia acusación particular.

Una sorprendente noticia para la parte de la acusación, que ve como el padre de acogida permanente del niño asesinado presuntamente por su pareja en 2017 se ha retirado como acusación particular. Cabe destacar que la presunta asesina y el padre de acogida tienen una niña en común, nacida después del asesinato de Dominique.

Alejandra G.P. no ha salido de la cárcel desde su detención el 31 de mayo de 2018, sigue en prisión provisional, comunicada y sin fianza, que la Audiencia Provincial prolongó en febrero por dos años más, después de cumplirse los dos primeros de encierro.

En dos meses comenzarán las sesiones de este relevante juicio en la Audiencia Provincial de Alicante, para el que la acusación y el Ministerio Fiscal piden la pena de prisión permanente revisable, por primera vez en la provincia de Alicante. La máxima pena privativa de libertad que se contempla en España, que se funda en el presunto delito de asesinato a un menor de edad.

Será la acusada la que abrirá el turno de declaraciones el 16 de noviembre, ante el Jurado Popular, formado por nueve hombres y mujeres que escucharán su testimonio. Un jurado que será nombrado, al menos un mes antes de que comience la vista de este impactante caso, que conmocionó a la ciudad de Elda. El jurado tendrá que ofrecer un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad para la presunta asesina y será el Magistrado el que dicte sentencia.

Durante el resto de sesiones, hasta el 23 de noviembre, testificarán las partes, testigos, agentes de la Policía Nacional y se practicarán las pruebas aceptadas.

Alejandra está acusada de asesinato y simulación de delito, ya que, en su primera versión, dijo que ella y el niño habían sido atacados por dos hombres que llevaban cascos de moto. La Fiscalía pide además una multa de 1.620 euros y una indemnización de 5.000 euros para cada uno de los padres de acogida por daños morales.

De acuerdo con la calificación provisional, cuando el padre del menor, que gozaba de un régimen de visitas de fines de semana alternos, se fue a trabajar, su pareja, "aprovechándose" de que estaba sola con el pequeño y "con la intención de quitarle la vida", cogió al niño de la camiseta que llevaba puesta a medias y por la espalda "estiró fuertemente" a la altura del cuello hasta que le provocó la muerte.

El pequeño fue hallado desnudo en el suelo de la casa en parada cardiorrespiratoria y la mujer maniatada, con la camiseta y el sujetador cortados con un cuchillo, "simulando abuso sexual" y con contusiones, provocadas por ella misma con una piedra de su balcón "para simular un robo", según el escrito.

La hipótesis principal de la Policía es que Alejandra G.P. estranguló a Dominique hasta causarle la muerte porque suponía un obstáculo en su relación sentimental

Un examen psiquiátrico a la mujer acusada descarta alteración alguna de tipo mental y le considera plenamente imputable en el crimen.