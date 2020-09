La Cultural afianza su nueva idea con otra goleada

La Cultural continúa mirando hacia adelante, a un mes de que empiece la temporada, y lo hace con pasos cada vez más firmes. El paso del tiempo está siendo el principal aliado de un David Cabello que, poco a poco, inculca en sus futbolistas una forma de jugar muy particular y que necesita un largo proceso de aprendizaje. El tercer compromiso estival sirvió para poner a prueba la moral de un equipo que fue enviado a la lona en dos ocasiones pero que supo reponerse para encadenar una serie de golpes que terminaron en otra goleada.

El mercado es aún muy largo y pese a que la actual plantilla va a sufrir muchas modificaciones en cuanto a entradas y salidas, David Cabello presentó sobre el césped de La Devesa un once muy reconocible. Leandro volvió al equipo tras superar sus molestias físicas y Mario Sánchez fue la única cara nueva de los tres fichajes que han llegado hasta el momento. Los dos restantes corrieron suertes diferentes. Marc Rovirola debutó con la elástica culturalista tras el descanso y Cristian Galas tuvo que abandonar el terreno de juego por un problema físico a pocos minutos para el final. Su sustituto fue Haris Stamboulidis, central nacido en Melbourne con pasaporte griego que se une a Agostinho y Alpha como futbolistas que se encuentran a prueba con la Cultural en esta pretemporada.

Con el balón ya en juego, la Cultural trató de dominar el partido frente a un Bembibre que salió respondón y encontró el premio del gol superado el ecuador de la primera parte. Roberto Puente recibió el servicio de José Manuel y el flamante fichaje del conjunto berciano batió a Leandro con un remate ajustado. Los de David Cabello se levantaron y tras varios intentos fallidos de Luque y Kawaya, el hombre gol de esta Cultural le puso el cascabel a la primera mitad. Dioni firmó su tercer tanto de la pretemporada y el descanso dio paso al habitual carrusel de cambios con hasta cinco novedades en el cuadro leonés.

El Atlético Bembibre se estrenó en esta pretemporada frente a la Cultural / Cultural y Deportiva Leonesa

En poco o nada se parece este proyecto al de la temporada pasada en las filas del Atlético Bembibre. Y muestra de ello es el ramillete de buenos futbolistas que han llegado al equipo del Alto Bierzo para cambiar por completo sus objetivos. Aunque uno en particular no pudo tener un mejor estreno delante de su nueva afición. Roberto Puente volvió a citarse con el gol tras la reanudación con un libre directo ante el que poco pudo hacer Lucas Giffard. Acto seguido, Julen Castañeda igualó el choque y la Cultural pisó el acelerador para ponerse por delante por primera vez en el partido y cerrar el mismo con una contundente goleada. Dioni, repitió, y Héctor volvió a transformar desde los once metros como ya ocurrió en La Llanera. En la recta final del partido, la juventud se abrió paso sobre La Devesa y los goles de Percan y de Javi Álvarez certificaron la segunda victoria de la Cultural en esta atípica pretemporada.

FICHA TÉCNICA:

Atlético Bembibre: Ivanildo; Tano, Espi, Héctor, Deivis de Jesús; José Manuel, Willy, Diego Tato, Trento, Fran Monroy; Roberto Puente. También jugaron: Luismi, Nico Romero, Santi, Xavi Barrio, Álex, Hovo, Basalo y Deivis Rodrigues.

Cultural Leonesa: Leandro; Mario Sánchez, Héctor Rodas, Virgil, Julen Castañeda; Eric Montes, Sergio Marcos; Kawaya, Luque, Héctor Hernández; Dioni. También jugaron: Giffard, Rovirola, Aarón, Galas, Percan, Agostinho, Aitor, Antonio Martínez, Javi Álvarez, Juan Rodríguez y Haris Stamboulidis.

Goles: 1-0, minuto 27: Roberto Puente; 1-1, minuto 42: Dioni; 2-1, minuto 50: Roberto Puente; 2-2, minuto 61: Julen Castañeda; 2-3, minuto 66: Dioni; 2-4, minuto 69: Héctor Hernández; 2-5, minuto 77: Percan; 2-6, minuto 81: Javi Álvarez.

Árbitro: Carlos Frey Domínguez (Colegio Castellano-Leonés). Amonestó a José Manuel y Roberto Puente, por parte del Atlético Bembibre, y a Sergio Marcos y Héctor Rodas, en la Cultural Leonesa.

Incidencias: Partido amistoso disputado en La Devesa que supuso la vuelta del fútbol a Bembibre seis meses después.