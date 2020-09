Sueldos en el Ayuntamiento de Palencia: lo barato sale caro

Recuerdo un axioma que mi madre utilizaba con pertinaz insistencia: “Lo barato sale caro”. No siempre es así, pero la sabiduría popular nos dice que suele ocurrir. Esta semana hacíamos públicas las retribuciones de los 25 concejales que conforman la corporación del Ayuntamiento de Palencia. En total suman en seis meses casi 317.000 euros. Si no incurrimos en la demagogia, concluimos que no es una cantidad excesiva. De hecho, y por situar el foco en un dato relevante, tenemos a uno de los alcaldes de capital de provincia que menos cobra de España. Sin embargo, a tenor de los resultados, se cumple el dicho que repetía machaconamente mi madre

Esta corporación es cara. Muy cara. Palencia necesita de liderazgo, empuje, iniciativa; de políticos proactivos. No los tenemos ni por asomo. En la corporación hay destellos, concejales que aportan luz, pero también otros, demasiados, que caminan por la senda de las sombras y de una exasperante rutina. Falta nivel. Tanto en el equipo de Gobierno como en una oposición que viene mostrando un perfil bajo; muy bajo diría yo. ¿Estamos ante la peor corporación de la historia reciente? Es posible. Este consistorio no convence y, lo que es peor, no ilusiona. Al contrario. Se ha entregado a una política discreta en la que el alcalde, quizá por deformación profesional al venir de la banca, está más preocupado de los números y de los técnicos que de la gestión dirigida a las personas.

Hay concejales totalmente desaparecidos, (¿alguien sabe a qué se dedica el edil delegado de Medio Ambiente más allá de ser simpático y de encadenar años para su jubilación? Nunca la capital estuvo tan abandonada, tan sucia). Detecto una oposición desinflada y poco incisiva. Quizás estemos ante el signo de unos tiempos marcados por la mediocridad. Es una pena. Palencia no está como para ser gobernada por mediocres. Ojalá esta corporación costara más y diera mejores resultados para la ciudad. Si me centro en alcaldías, miro a otras localidades de la provincia. Veo con envidia a los regidores de Villamuriel, Paredes de Nava, Barruelo y algunos municipios más. Con sus errores y aciertos, al menos tienen empuje y ganas.

Es una pena que nuestro consistorio sea noticia por reconocimientos extrajudiciales de deuda. Por facturas que dormían el sueño de los justos desde la etapa de Polanco, el primer Teniente de Alcalde que entre Diputación y Ayuntamiento ha percibido en la primera mitad del año unos 34.000 euros. A Polanco la jugada le salió perfecta. Sin necesidad de marcharse de Palencia. Una bicoca. Más sueldo y menos responsabilidad. Y todo esto con un movimiento vecinal que no ha sabido encontrar su hueco; en líneas generales desfondado y debilitado. La voz crítica de los barrios se apaga por no saber adaptarse a los nuevos tiempos. Ahogada en parte por el silencio y pasividad municipal. Lo que no conviene se deja pudrir. Lo dicho, el signo de los tiempos.