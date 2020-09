El 41 Festival de Teatro continúa con "La zanja", un montaje con el tema de la minería como punto de partida

La compañía Titzina Teatro desembarca este jueves en la programación del 41 Festival de Teatro 'Ciudad de Palencia' con 'La zanja', un montaje sobre el encuentro entre dos mundos que, creado a partir de un trabajo antropológico basado en entrevistas, toma como punto de partida el tema de la explotación minera.

Sus intérpretes y directores, Diego Lorca y Pako Merino, pondrán en escena la historia protagonizada por Miquel, técnico de una multinacional minera que llega a una explotación de su compañía en Sudamérica, para poner sobre la mesa el tema del encuentro entre dos mundos, que se repite de manera constante y que tiene en el pasado parte de las respuestas sobre la relación que ambos mantienen en la actualidad.

En la localidad a la que viaja, a Miquel le esperan el alcalde, Alfredo, y toda la comunidad, ya que la implantación de la mina es determinante para el futuro del pueblo y de las relaciones entre vecinos, como queda demostrado en los casos que consiguen llegar a los medios de comunicación y que, a través de testimonios de población local, reflejan las prácticas de algunas empresas mineras en determinadas zonas del planeta.

Diego Lorca y Pako Merino fundaron Titzina en agosto de 2001 y, desde ese momento, ambos intérpretes y dramaturgos han establecido como seña de identidad del proyecto la realización de un trabajo de periodismo centrado en las entrevistas y la convivencia, entendiendo que esta apuesta antropológica les permite ahondar en las historias de vida y conocer realidades desconocidas que subir a un escenario. En el caso de 'La zanja', la documentación llegó de la mano de crónicas de la época y de sus experiencias en el Perú actual.

Lorca y Merino se conocieron en 1999 en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq de París y tras estudiar y trabajar en varias compañías internacionales, pusieron en marcha Titzina en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Desde entonces, se han convertido en un referente contemporáneo del teatro en España: sus obras están publicadas y la ópera prima, adaptada al cine.

El Festival 'Ciudad de Palencia' proseguirá el 18 de septiembre, a la misma hora, con Producciones Rokamboleskas y su espectáculo 'Juguetes rotos', una obra interpretada por el televisivo Nacho Guerreros y por Kike Guaza, que precisamente fueron finalistas de los premios Max 2018 en la categoría de Mejor actor protagonista por estos papeles. La obra, dirigida por Carolina Román, aborda el tema de la identidad sexual y de género. El día 23 y en el marco de la sección Off the Record, el Principal acoge la representación de 'A.K.A. (Also Known As)', que ganó los Max al Mejor actor protagonista y al Autor revelación en 2019 y que se sumerge en la adolescencia de Carlos, un joven adoptado que ve cómo tiemblan los cimientos de su vida.