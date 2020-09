As obras do colector de Marín esperan pola última autorización

Vázquez Mourelle, xunto a alcaldesa, María Ramallo, supervisou os traballos para pór ao servizo dos veciños de Marín un novo colector xeral e unha nova impulsión, que supuxo a execución de 1,2 quilómetros de novas canalizacións e unha nova instalación de bombeo. Estas actuacións, tal e como salientou a conselleira, xogan un papel fundamental para o bo funcionamento do sistema de saneamento de Marín e para evitar que se vertan vertidos á ría sen depurar.

Explicou que se construíu un novo colector xeral de maior capacidade que substitúe ao anterior e que recollerá as augas residuais de Marín percorrendo a avenida de Ourense cara a zona portuaria, onde se executou a nova estación de bombeo de augas residuais.

Este novo bombeo conta cun depósito de retención de 1.500 m3 de capacidade que permitirá, nos días de máis choivas, almacenar as augas máis sucias antes de ser bombeadas cara á depuradora. Esta intervención tamén preveu, pensando xa no futuro, o espazo suficiente para ampliar a súa capacidade cando sexa necesario.

Ademais, a este bombeo derívanse as augas recollidas no colector portuario e faranse outras canalizacións, tanto para alivio como para que cheguen as augas residuais ata a depuradora.

A titular do departamento de Infraestruturas da Xunta explicou que neste momentos, os traballos están rematados, quedando pendente soamente o subministro eléctrico, para realizar as probas dos equipos instalados, coa posterior recepción e entrega ao Concello de Marín.

A conselleira expresou o recoñecemento á colaboración do Concello, xa que xoga un papel fundamental para avanzar na tarefa de saneamento da ría, coa mellora dos seus colectores secundarios, “contribuíndo así tamén ao marisqueo, á pesca, ao turismo e á calidade de vida”, remarcou.

Ethel Vázquez puxo o acento no significado desta intervención, que permite dar un paso máis na necesaria mellora do saneamento de Marín e da ría, xa que permitirán evitar infiltracións de auga do mar ademais dun adecuado funcionamento da rede, mesmo nos días de máis choiva.

Subliñou a importancia desta actuación no marco do Plan de saneamento local da ría de Pontevedra, na que a Xunta está a investir un total de 45 millóns de euros, con actuacións xa en marcha na estación depuradora de augas residuais dos Praceres. E remarcou o “enorme valor ambiental para asegurar o bo estado ecolóxico das masas de auga, para asegurar a súa calidade, e para os milleiros de familias que viven desta ría”.

Ethel Vázquez, que mantivo hoxe unha reunión previa coa alcaldesa, puxo tamén en valor a colaboración do Concello para a materialización dos compromisos do departamento que dirixe con Marín, tamén en materia de seguridade viaria, coas obras xa rematadas na rúa Concepción Arenal, froito dun convenio co Concello.