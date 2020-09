Conoce todas las opciones para perder peso

Septiembre es por excelencia el mes de los inicios. Cuando se parte de una situación de sobrepeso, el perderlo constituye sin duda alguna un reto desafiante a la vez que motivador por los muchos beneficios que supone la pérdida de peso en nuestra salud física y mental.

Afortunadamente a lo largo de las últimas décadas han ido apareciendo diferentes técnicas que han ampliado el ya de por sí generoso abanico de opciones médicas para perder peso. Repasamos en este artículo las diferentes opciones que existen hoy en día para conseguir acabar con los kilos de más.

. Dieta + ejercicio:

Esta es siempre la primera opción para tratar un problema de sobrepeso. Un plan dietético personalizado adaptado a las necesidades y particularidades de cada persona que incluya además un incremento de actividad física es, sin lugar a dudas, el punto de partida para iniciar un programa de pérdida de peso.

En muchos casos la combinación del trabajo del nutricionista + coach + entrenador + el compromiso del paciente son suficientes para conseguir unos óptimos resultados no solo de pérdida de peso sino del que debería ser el objetivo último de cualquier tratamiento del sobrepeso: conseguir un cambio de hábitos alimenticios y de estilo de vida permanente.

. Tratamiento farmacológico:

Saxenda es el último tratamiento médico para adelgazar. Se trata de un medicamento inyectable que contiene el principio activo de liraglutida una sustancia que actúa enlenteciendo el vaciado gástrico lo que favorece la pérdida de apetito y consecuentemente ayuda a conseguir la pérdida de peso y el cambio de hábitos alimenticios.

. Balón Ingerible, Balón Intragástrico (6 meses) y Balón Intragástrico (12 meses)

Para quienes un plan personalizado de reeducación nutricional no es suficiente las técnicas de balón gástrico - en sus diferentes opciones - suponen una herramienta de gran ayuda para iniciar el cambio de hábitos. Dejando de lado las indicaciones, diferencias y semejanzas entre las 3 opciones de balón gástrico y resumiendo brevemente el funcionamiento de esta técnica de endoscopia bariátrica, el denominador común es que el dispositivo (balón) ocupa una parte de la capacidad del estómago de forma que se facilita una temprana sensación de saciedad. Esta sensación de saciedad hace que el paciente con menores cantidades de comida se sienta satisfecho y por tanto el esfuerzo para empezar a comer de forma más ligera y saludable sea menor.

Existen muchas opciones para la pérdida de peso / Obymed

El balón intragástrico es la técnica de endoscopia bariátrica con mayor recorrido y una extensa bibliografía médica que ha demostrado su eficacia como tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Se trata de una opción poco invasiva, de bajo riesgo y alta eficacia ideal para personas con sobrepeso y obesidad leve. Además de la técnica en sí misma, el trabajo del equipo médico y el compromiso del paciente serán claves para conseguir unos buenos resultados.

. Método POSE / Método Apollo

El Método POSE fue la primera técnica de reducción de estómago por vía oral que supuso un antes y un después en el tratamiento de la obesidad. El Método POSE consiste en una reducción de estómago que se lleva a cabo mediante endoscopia (sin cirugía) con todas las ventajas que ello supone. Años después del Método POSE, el Método Apollo llegó para quedarse. Se trata de la opción más innovadora para tratar la obesidad. Una técnica que simula la intervención de tubo gástrico de cirugía de la obesidad pero con la diferencia de que se lleva a cabo mediante endoscopia. Se trata de una opción no quirúrgica que permite tratar un amplio abanico de casos de obesidad con excelentes resultados. En la actualidad se ha convertido en la técnica más popular por sus ventajas: mayor comodidad para el paciente, recuperación rápida, ausencia de cirugía, bajo riesgo y resultados similares a los de otras técnicas de cirugía de la obesidad.

. Técnicas de cirugía de la obesidad:

Dentro de esta categoría se incluyen todas aquellas técnicas quirúrgicas de reducción de estómago: Bypass gástrico, tubo gástrico (también conocido como manga gástrica, sleeve gástrico o gastrectomía vertical), banda gástrica, mini-gastric bypass y bypass gastroileal todas estas técnicas con sus particularidades, semejanzas y diferencias entre sí tienen como objetivo principal tratar la obesidad y de forma indirecta incidir en la mejora de comorbilidades asociadas a la obesidad como diabetes tipo 2, hipertensión, colesterol, etc… Algunas de estas técnicas han evolucionado considerablemente en los últimos años y se trata de técnicas quirúrgicas cada vez más seguras destinadas a tratar casos de obesidad grave y obesidad mórbida principalmente.

En Obymed ofrecemos todos los tratamientos médicamente contrastados desde programas de reeducación nutricional hasta las técnicas de cirugía de la obesidad pasando por las técnicas de endoscopia bariátrica. Esto permite cubrir todos los casos desde sobrepeso hasta obesidad mórbida y adecuar el tratamiento a las necesidades específicas de cada perfil. El éxito de un tratamiento depende en buena medida de encontrar la opción más apropiada en cada caso.

“El tratamiento de un problema de sobrepeso u obesidad no puede ser un “café para todos”. Incluso existiendo como existen indicaciones generales para cada una de las técnicas, la elección del tratamiento más adecuado dependerá mucho del historial de cada paciente, de los intentos que haya realizado previamente para perder peso, de su estilo de vida, etc…. Además, no debemos olvidar que las técnicas por si solas no actúan sobre el problema. Las técnicas o tratamientos son indispensables en muchos casos como punto de partida para iniciar el cambio, pero la obesidad es una enfermedad multifactorial y como tal debe tratarse desde un enfoque mucho más profundo. Por ello, en Obymed abordamos especialmente el aspecto psicológico, la reeducación nutricional y programas de coaching y entrenamiento deportivo porque el éxito de un tratamiento a largo plazo depende de un enfoque global de la enfermedad” añade D. Manuel Narbona – Director general y Coordinador del equipo multidisciplinar de Obymed.