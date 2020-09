La Basílica del Pilar mantiene sus horarios y misas para el 12 de octubre

La Basílica del Pilar mantendrá el 12 de octubre los horarios habituales de ese día festivo desde las 4 de la mañana y también las misas. Seguirá, eso sí, la restricción de aforo y el edificio tendrá las verjas cerradas para separar las visitas a la Virgen y las eucaristías. Ádemás, tienen previsto en el cabildo una ofrenda simbólica tanto de flores como de frutos.

800 personas como máximo, 250 en la capilla para ver la imagen de la Virgen del Pilar y 550 en el altar mayor para las misas. El templo católico mantendrá divididos los dos espacios e, inevitablemente, habrá que esperar. Dan por hecho que habrá acumulación de público para celebrar la fiesta que sí habrá, dice el administrador del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, en la basílica.

"No es que no vaya a haber Fiestas del Pilar" sino que "el Pilar va a celebrar la fiesta, como corresponde", ha señalado Ignacio Ruiz. "Suponemos que al no haber ofrenda [ni de flores ni de frutos] ni otros actos, la afluencia a la basílica será masiva".

Por eso, "lo estamos intentando organizar lo mejor posible pero habrá que hacer cola para entrar", reconoce el administrador del Cabildo. "Apelamos a todos los ciudadanos a que tengan paciencia; casi con toda seguridad, desde el primer momento de la mañana habrá que esperar".

Todavía los detalles deben cerrarlos con la Delegación del Gobierno en Aragón, con quienes se reúnen esta semana, pero prevén abrir de 4 de la mañana a 10 de la noche, con 12 misas durante el día, la primera la de infanticos en la capilla a las 4 y media de la madrugada.

La imagen que habitualmente recibe la ofrenda en la Plaza del Pilar, esta vez presidirá el altar mayor, donde realizarán una ofrenda simbólica autoridades religiosas, civiles y militares con una mínima representación de los ciudadanos escogida.

Y sin querer promover nada, tampoco se niegan a recoger pequeñas ofrendas a quienes pasen por la capilla. "Si todas las personas llevan flores dentro de la basílica sería un colapso pero eso no quita para que si una persona lleva una florecica, un par de flores o un pequeño ramito no se le va a rechazar; se le cogerá y se pondrá", dice Ignacio Ruiz.

Eso sí, "hasta cierto límite; no es que esté animando a ello, simplemente me imagino que habrá personas que dejarán sus flores en la fachada de la basílica" y "eso es inevitable".

La donación de alimentos de las casas regionales

Para la Ofrenda de Frutos, las casas regionales entregarán días antes sus donaciones directamente a la Hermandad del Refugio y entregarán el día 13 de octubre el listado simbólico al arzobispo en la Santa Capilla del templo, junto al deán y algún representante del Ayuntamiento de Zaragoza. Recibirán al presidente de las casas regionales, "que entregará un documento con todo lo que hayan ofrecido previamente".

Esta aportación de alimentos está destinada a los más necesitados "y este año con más motivo porque hay gente que lo está pasando muy mal", remarca Ruiz.

Además, está previsto según el administrador del Cabildo, enviar una circular a los párrocos de la comunidad para que adviertan de las esperas que habrá en la plaza, a los fieles que este año se han quedado sin sus tradicionales peregrinaciones.