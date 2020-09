Torra: "Hi ha un Estat instal·lat en la venjança que em vol inhabilitar"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dedicat pocs minuts de la seva intervenció inicial al debat de política general que se celebra aquest dimecres al Parlament a parlar de la situació política que se'n deriva de la seva possible inhabilitació al Suprem. De fet, ni ha esmentat les possibles sortides a l'escenari que s'obre dijous amb la vista al Suprem ni ha fet cap referència a les intencions que té.

El que sí ha volgut és criticar aquesta causa judicial i deixar clar què hi veu al darrere. "Demà he d'anar a Madrid perquè hi ha un Estat instal·lat en la venjança que em vol inhabilitar per haver defensat la llibertat d'expressió", ha dit en els últims minuts del discurs per emmarcar la seva crítica. En aquest sentit, ha explicat que la causa per desobediència que li podria costar el càrrec a mans del Tribunal Suprem respon únicament a "una pancarta que no hi deia que 'tot anirà bé', sinó que reivindicava la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats", i per això hi veu fosques intencions polítiques darrere. "Hi ha un tribunal, amb tot un Estat al darrere, que considera que una pancarta és motiu de pes per fer caure un president de la Generalitat i provocar un període d'inestabilitat a tot un país", ha reblat.

Torra ha volgut contraposar la feina que assegura que dedica el seu Govern a pal·liar els efectes de la crisi derivada de la covid-19, a l'esforç que denuncia que fa l'Estat per acabar amb ell com a president. "Aquí es veu qui té unes prioritats i qui en té unes altres. Aquests dies veurem qui es preocupa realment per les coses que interessen a la gent i qui posa tota la maquinària d'un Estat al servei de la set de venjança", ha dit, tot afegint que el seu compromís com a president "és i serà sempre servir el país fins a les últimes conseqüències i fins a l'últim minut de la presidència".

Per últim, en aquesta breu referència més política al final del seu discurs amb més balanç de legislatura que propostes de futur, Torra ha volgut denunciar que els catalans no tenen "un Estat que rema a favor seu". En aquest sentit, ha lamentat que la legislatura hagi estat marcada "pel que s'anomenaria cercle perfecte de la repressió". "La legislatura començava amb el govern de Mariano Rajoy impedint un president. I pot acabar destituint un altre amb el govern del president Sánchez i el vicepresident Iglesias. Aquí estem", ha conclòs.

Torra, però, ha avisat que no volia parlar de "més coses" que la gestió del Govern. Amb tot, no se n'ha pogut estar d'enumerar algunes de les injustícies que considera que pateix Catalunya. "Podria avui parlar de les falses propostes de diàleg. Dels paranys de la repressió. De la persecució que viu una majoria de la població pel sol fet de defensar un projecte polític determinat. De les persones honorables, pacífiques i democràtiques que són encara a la presó, gairebé tres anys després. De les persones que no poden tornar a casa, però que són lliures a la resta d’Europa. Dels judicis i investigacions encara avui obertes per perseguir un projecte polític legítim i democràtic", ha dit al final del seu discurs.