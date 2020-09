UGT espera salvar el invierno turístico de Canarias y la mayor parte de los empleos

Quedan dos semanas para cerrar un acuerdo entre la patronal y los sindicatos y el Gobierno Central para prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la pandemia. La Unión General de Trabajadores (UGT) se alinea con los planteamientos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que piden que los ERTES puedan aplicarse sobre todos los sectores y no solo en las actividades relacionadas con el turismo. En un contexto económico en el que los analistas sitúan en 2024 la fecha para la recuperación de los índices similares antes de marzo, su secretario general, Pepe Álvarez, de visita en Tenerife ha sido optimista respecto a la futura temporada de invierno en Canarias.

En Canarias hay 87.500 trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Las listas del desempleo suman a 257.406 personas. ¿Estamos al borde de una brecha social irreparable?

Me parece que sobre todo, si no acordamos los ertes, lo que estamos perdiendo es la oportunidad de tener el sistema productivo en plena forma y condiciones para que, en una bajada de la pandemia y la aparición de una vacuna, se pueda poner en marcha de manera inmediata el sistema productivo. Nos parece que es muy importante para Canarias teniendo en cuenta la temporada turística de las islas. Espero que tengamos la oportunidad de que remonte la situación y no sea una temporada en blanco.

Algunos análisis económicos señalan que habría que esperar hasta 2024 para recuperar los índices anteriores a la pandemia. ¿Hay que dar por hecho que muchas personas afectadas por un erte se sumarán finalmente a las listas del desempleo?

Para nada. Los datos nos dicen todo lo contrario. De casi 4 millones que hemos llegado a tener, ahora estamos en 800.000. Creo que podemos aspirar a que de estos últimos, una parte muy importante y si lo hacemos bien, puedan recuperar su puesto de trabajo.

Un momento de la entrevista con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, para la Cadena SER en Canarias / Cadena SER

La ministra de turismo ha anunciado un plan de formación para 70.000 personas del sector. Forma parte del plan para la recuperación del turismo durante el periodo de invierno. ¿Vale la pena insistir en planes de formación de este tipo?

En todo caso me parece que si el Gobierno tiene medios y tenemos la oportunidad de que la gente que está en erte se pueda formar, me parece correcto. También me parece correcto que se formen a todos los desempleados en el país. Lo que me gustaría es que la ministra Reyes Maroto y el Gobierno nos dijera de dónde van a sacar los recursos para hacerlo. Hacen tantas promesas que parece que son cosas razonables y vemos tan poco recursos que se generan frustración.

La patronal se levantó un poco disgustada durante las conversaciones con el Gobierno y desconfía de las cifras de la Seguridad Social respecto a los costes que plantean de los ertes. ¿Qué le parece la tensión y los cruces de declaraciones entre unos y otros?

El Gobierno no nos ha dado suficientes datos respecto sobre cuánto cuesta ha costado y lo que costará hasta final de año los ertes. Tampoco nos han dicho qué dinero es el que tenemos para gastarnos hasta final de año. Hay un ingreso de la Unión Europea en forma de crédito para hacer frente a los ertes. Me gustaría que la patronal se centrara junto a nosotros en los temas esenciales: que no bajen los ingresos por los ertes del 70% al 50%, se mantenga el erte después de 180 días sin afectar a los ingresos por desempleo y las personas 'fijas discontinuas' que no se queden sin nada. Los ertes, por una interpretación más que discutible del Sepe, no cotiza a efectos del desempleo. Me gustaría que el Gobierno, que nos dijo en Baleares que íbamos a tener 70%, abierta la posibilidad de que otros sectores no estrictamente turístico se acojan a los ertes... En Canarias cualquiera entiende que el comercio está vinculado estrechamente al turismo. También el transporte o cualquier otra actividad porque todas tienen un nexo común. Si todo esto se da, entiendo que el acuerdo se puede dar porque es imprescindible para el futuro de España.

Estamos pendientes de la operación entre CaixaBank y Bankia. Se habla poco del reajuste de las plantillas. ¿Tienen miedo a perder miles de puestos de trabajo después de la fusión?

Seguro. Los datos demuestran que hay una concurrencia entre las oficinas de las dos entidades. La experiencia nos dice que comportará reajuste. Pedimos a las dos entidades que piensen que España está en una situación de pandemia muy dificil, que Bankia ha sido rescatada con los recursos de los ciudadanos del país y la otra en parte también. Deben hacer el esfuerzo para que no haya reajuste y, si tiene que haber alguno, que sea con medidas acordadas. Esta operación tiene otros elementos que deben ser tenidos en cuenta. Nos estamos quedando con tan pocas entidades financieras que al final los bancos son quienes van a decirnos lo que tenemos que hacer. Tener una cuenta corriente en el banco es algo obligatorio y se debe tener una acumulación que debe tenerla en cuenta consumo. La entidad debería tener una participación pública importante.

Decía usted antes de la formación del Gobierno de Sánchez que se formara un Ejecutivo que no defraudase a los votantes de izquierdas. ¿Está usted defraudado?

Para nada. Lo quiero decir claramente. Vamos a expresar nuestras posiciones desde la UGT para que el Gobierno las tenga claras. En las actuales circunstancias, difícilmente hubiésemos tenido un Gobierno que fuera capaz de atender a las necesidades de la gente como este, pero un sindicato no se puede conformar. Tenemos que pensar en la gente que no tiene nada, que no ha cobrado el Ingreso Mínimo Vital desde marzo. Creo que los españoles tenemos la suerte de tener un Gobierno progresista para afrontar esta situación de crisis.