El Xerez DFC pide respeto

Tras las declaraciones del ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, el Xerez DFC ha emitido un comunicado de prensa en el que "lamenta" los términos "peyorativos de un hombre de infausto recuerdo para el Xerez CD" y recuerda cómo se decide poner en marcha y fundar el nuevo club. El comunicado íntegro es el siguiente:

"Teniendo conocimiento de video, al parecer promocional, publicado bajo el logo del Xerez Club Deportivo Sociedad Anónima Deportiva y al parecer en su sede social, e insertado en las redes sociales, en el cual el que fue Alcalde de Jerez de la Frontera Don Pedro Pacheco Herrera, de infausto recuerdo deportivo en esta ciudad, se permite, no siendo rebatido por ninguno de los presentes, referirse al Xerez Deportivo Futbol Club, como “un artificio” y otras expresiones peyorativas al respecto, no entendiendo de recibo ni dichas descalificaciones, más viniendo de un personaje público al que se le debe suponer que no solo debe comportarse con respeto a personas y entidades, sino que además debería de dar ejemplo; ni tampoco que estas declaraciones no sean rebatidas por los presentes. Incide este comportamiento en anteriores notas públicas y oficiales, de estas personas que al parecer publican en nombre de la sociedad anónima y de las que el Xerez Deportivo Futbol Club, sigue esperando rectificación.

El Xerez Deportivo Futbol Club, se gestó el diecisiete de julio del dos mil trece del consenso de más de tres mil Xerecistas, en reunión ya histórica en el Ruiz Mateos; con un largo elenco de xerecistas de toda la vida que representaban más del ochenta por ciento de los Xerecistas que ostentaban el carnet con número de abonados del Xerez Club Deportivo, entre los doscientos más antiguos; y mediante votación con la participación de más de mil quinientos xerecistas, con carnet de abonados del Xerez Club Deportivo, lo hizo, en defensa de los ideales del xerecismo, en libertad, transparencia, honestidad y legalidad; contra nada y contra nadie, como ha demostrado suficientemente en estos siete años. Con un número de socios, propietarios del Club, de más de tres mil Xerecistas, tres mil familias jerezanas, que han apostado oficialmente en cuerpo y alma por un futbol libre, honesto, basado en principios y valores éticos y morales y actuando en cada momento solo y únicamente en interés del Club, sin perder el tiempo en criticar ni referirse a otras entidades ni mucho menos personas.

Con la mirada, el pensamiento, y el corazón puesto en valores deportivos, en disfrutar del futbol, con dedicación a tareas sociales y solidarias y en conseguir formar una gran familia entre todos los dueños del Club, y dedicándose a ello en cuerpo y alma. Por todo ello, es menos entendible y aún menos asumible ataques gratuitos como el presente, quizás por quienes menos deberían de hacerlo y que parecen suponer una situación de intranquilidad o nerviosismo por quienes la efectúan y por quienes las permiten y publican. XEREZ DEPORTIVO FC Av. Alcalde Jesús Mantaras nº 1 Local 2 11.405.-Jerez de la Frontera Por todo lo expuesto, no cabe otra cosa que denunciar públicamente este video, las expresiones proferidas en el mismo contra el Xerez Deportivo Futbol Club, y requerir a los interesados una pública rectificación al respecto, y en especial de Don Pedro Pacheco Herrera a fin de evitar una innecesaria pero al parecer interesada para algunos escalada de críticas, en especial de aquellos que hace poco exigían respeto en su gestión".