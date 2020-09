Rita Maestre: "El alcalde de Madrid no se ha comportado como debe hacerlo, defendiendo a sus vecinos"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha exigido este jueves al Gobierno de Ayuso que asuma sus responsabilidades y deje de culpar "a la inmigración, a las costumbres de los barrios del sur, a los vecinos del sur, a la izquierda, a Pedro Sánchez... a cualquiera menos asumir su responsabilidad". En La Ventana de Madrid, Maestre ha pedido también al alcalde Almeida que se implique para "defender a sus vecinos" y presione al Gobierno reigional.

"La pregunta que hay que hacerse es dónde está el alcalde de Madrid. No se ha comportado como debe hacerlo un alcalde. No está defendiendo a sus vecinos", ha señalado Maestre. La portavoz de Más Madrid ha señalado que Almeida no atiende a los ciudadanos de Madrid porque no protege a los del sur de las declaraciones de la presidenta Ayuso, ni la presiona para conseguir más médicos para los centros de salud de la capital, "que están vacíos de médicos".

Acerca de la gestión del Gobierno regional, Maestre mira al vicepresidente Ignacio Aguado para pedirle que haga algo más que "sacar la bandera de la paz". "Podía haber hecho algo de lo que es su responsabilidad como vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Desde mayo tendrían que estar los rastreadores en Madrid, desde mayo tendrían que estar los refuerzos en los centros de salud." La portavoz de Más Madrid ha acusado al ejecutivo de mentir cuando pidieron el cambio de fase al Gobierno central afirmando que el sistema estaba preparado y los rastreadores listos.

Acerca del proyecto política que representa, Maestre se ha reivindicado como seguidora de la idea que lideró Manuela Carmena durante la pasada legislatura. "Más 'carmenista' no puedo sentirme. Somos legado Carmena y espíritu Carmena"