"El gozo festivo nos llevaría a la desolación"

El Ayuntamiento de Logroño y diversos colectivos, implicados habitualmente en la organización de las fiestas de San Mateo, como la Federación de Peñas, Casas Regionales, Asociaciones de Vecinos de La Rioja y de Logroño y la Asociación de Hostelería Riojana, se han unido este jueves para pedir a los ciudadanos que no celebren las suspendidas fiestas, porque "no es el momento".

En una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación, el alcalde logroñés, Pablo Hermoso de Mendoza, ha valorado y agradecido que "se unan en un mensaje de responsabilidad y de solidaridad" todos estos colectivos "que son los que realmente hacen la fiesta en nuestras calles".

Ha recordado que "tenemos un sistema de salud que aún no se ha recuperado del esfuerzo de la primera oleada del coronavirus", por lo que ha llamado a ser "conscientes y ejemplares, a tener paciencia para no celebrar este año las fiestas, a tener empatía con la gente que nos cuida".

Especialmente, Hermoso de Mendoza ha pedido a la juventud "solidaridad, que guarden un poco las ganas de fiesta" y, a las familias, que "en estos días normalmente se reúnen, que no lo hagan, que aguarden al año próximo, porque ahora no es el momento de celebrar". "No podemos permitirnos volver atrás", ha apostillado.

En esta línea, el primer edil de Logroño ha incidido en que "la vida de la ciudad son los colegios abiertos, los comercios con las persianas levantadas, los parques, las calles Laurel y San Juan con gente, son también el Teatro Bretón, Riojafórum, las bibliotecas, los cines, toda la vida cultural y deportiva, no lo podemos volver a perder".

Y aunque ha apuntado que la Policía Local vigilará posibles 'botellones', consumo de alcohol no permitido, o que se lleve correctamente la mascarilla, "con las correspondientes sanciones a las conductas no permitidas y que pongan en peligro la salud pública", ha reconocido que "no se trata de tener a un policía detrás de cada persona, es algo que tiene que ver con la madurez".

Pablo Hermoso de Mendoza ha señalado que "ahora sabemos más de virus que lo que sabíamos en marzo, pero conocemos igualmente las experiencias de localidades cercanas", donde se han celebrado lo que deberían haber sido las fiestas, como el caso de Alfaro, "y que luego se han tenido que cerrar a cal y canto". "No cometamos los mismos errores", ha reclamado.

Así, ha afirmado su "confianza" en los logroñeses y en que mantengan "una conducta ejemplar, como ya hicieron en San Bernabé". "Hay que esperar un poco, confiar en la ciencia, resistir todos juntos unos meses más, para, al final, poder celebrar con seguridad en el año 2021", ha insistido el alcalde de Logroño.

Por último, ha recordado que, por parte municipal, se va a hacer un llamamiento a la población mediante un bando publicado tanto en la web municipal (donde ya está colgado) como en el periódico 'De Buena Fuente'.

Por su parte, el representante de la Asociación de Hostelería Riojana, Francisco Martínez-Bergés, ha reseñado que todos los colectivos presentes "estamos de acuerdo, lo tenemos claro" en lo relacionado con la petición a la población para que no celebre de ninguna manera las fechas de que deberían haber sido festivas.

Y ha hecho un llamamiento especial "a que la gente, cuando llegue a un local y esté lleno, que vayan al de enfrente, que va a ser igual de bueno". "Tenemos una hostelería espectacular, que nunca ha sido el problema, y no lo queremos ser. Queremos seguir ayudando para lo que queremos todos, que es que esto no vaya a más", ha señalado.

En esta línea, el alcalde ha subrayado que "la hostelería de Logroño ha adoptado todas las medidas higiénicas y de seguridad para seguir trabajando, y solo nos piden un poco de paciencia para que, si llegamos a un local con el aforo lleno, esperar un poco". "Solo hay que aguantar entre todos unos meses más, para salir juntos de esto", ha finalizado.