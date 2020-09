La convocatoria por Whatsapp de la última comisión de investigación de la EMT "no fue ilegal"

Lo cuenta la SER. Un informe jurídico sostiene que no hubo ilegalidad en la forma de convocar la última comisión de investigación en la EMT, esa que se celebró a finales de julio y a la que no acudieron los representantes de Compromís al entender que la convocatoria de la reunión, que se hizo a través de Whatsapp, fue ilegal. Pues bien el informe, encargado por el propio alcalde, Joan Ribó, concluye que no hay ningún ilegalidad en la forma de convocar esa comisión.

El informe, al que ha tenido acceso esta emisora, lo firma el mismo secretario del Ayuntamiento. Fue encargado por el propio alcalde al día siguiente de producirse los hechos con el fin de esclarecer, primero, si esa la convocatoria fue legal, y segundo, si los acuerdos alcanzados en esa reunión, en la que no estuvo presente Compromís, tienen o no validez.

En el escrito, el secretario explica el limbo jurídico en el que se encuentran las reuniones de la comisión de investigación. Primero porque no es una comisión que se celebra en el Ayuntamiento si no en una empresa pública, la EMT. Y segundo porque es considerada "comisión no permanente" y por tanto, su funcionamiento lo acuerdan los mismos asistente al inicio del periodo de sesiones.

En ese sentido, el secretario recuerda que el método habitual empleado había sido hasta ahora el correo electrónico. Sin embargo asegura que la legislación en muchas circunstancias, valida al Whatsapp para convocar. cree que la única prueba que existe de que los representantes de Compromís estaban informados de la reunión es la afirmación de la presidenta de la comisión, la socialista Elisa Valía, que aseguró en su momento tener certeza absoluta de que el mensaje lo recibieron los tres miembros de la coalición. El secretario del Ayuntamiento, que ha asistido a las reuniones de la comisión de investigación, incluida la de la polémica, acaba asegurando que no se puede hablar de “ilegalidad”, si no más bien de no “habitualidad” o infrecuencia en la forma de convocar.

Una comisión de trámite

Recordemos que la reunión de la última sesión de la comisión de investigación se convocó por Whatsapp para comunicar a los representantes de la misma que disponían de más tiempo para poder escuchar las declaracioens de todos los comparecientes en la comisión registradas en unos ordenadores portátiles que se les facilitó a cada uno de ellos. Whatsapp que, según recoge en el informe el secretario, afirmaron haber recibido todos los representantes de todos los partidos políticos salvo los de Compromís.

Así lo manifestaron los tres representantes de Compromís en la reunión del consejo de administración de la EMT que se celebró instantes antes de la comisión de investigación (ambas reuniones se celebraron una a continuación de la otra y en la misma sala). Tanto Giuseppe Grezzi, como Lucía Beamud y Pilar Soriano aseguraron en el consejo de administración no haber recibido el mensaje y decidieron levantarse y ausentarse.