Monteagudo: "Aburjania es el tipo de futbolista que por visión de juego y pases, va a gustar"

En las próximas horas el Real Oviedo va a hacer oficial la llegada de Giorgi Aburjania, centrocampista georgiano que estaba cedido hasta ahora por el Sevilla en las filas del Twente de Holanda.

Un fichaje del que hemos hablado en SER Deportivos Asturias con el que fue su técnico en el CD Lugo, el manchego Alberto Jiménez Monteagudo. Un entrenador con el que Aburjania jugó nueve partidos de liga en una temporada, la 2018/2019, en la que el equipo lucense tuvo tres técnicos diferentes.

Escucha las palabras de Monteagudo

El ex de Badajoz, Lugo, Cartagena o Recreativo -entre otros- destacó en primer lugar que "le di menos minutos de lo que debía haberle dado, después de ver lo que me aportó cuando le puse. No tuvo suerte porque al principio le llamó su selección, se marchaba y llegaba sin entrenar durante 3 días durante la semana y era complicado ser titular. Pero cuando lo puse, lo hice muy bien".

"Es el típico jugador que lo hace bien como ocho, que tiene muy buen último pase y muchísima personalidad. Tiene hambre de ser futbolista. De seis también lo puede hacer. Es un futbolista con futuro y con muy buenas cosas para cualquier equipo de la categoría", añadió.

"Tiene algo muy bueno, y es que mira hacia adelante. Le llega la pelota y levanta la cabeza para ver un espacio. No es el típico medio que recibe y devuelve de cara para descargar. Por eso peca de perder alguna pelota, porque su objetivo es dar un buen pase vertical. Si el Oviedo tiene futbolistas que sean capaces de entender esto, te puede dar pases que te dejen delante del portero".

"Es un futbolista que necesita confianza. Yo aquél año hablé mucho con él por el tema de la selección, sufrió mucho. Tenía que entender que en Segunda es complicado que si te vas cuatro días seas titular. Si le das confianza desde el minuto uno, puede ser de las sorpresas del equipo".

Por último el que fuera su técnico en el CD Lugo destacó que su principal punto a mejorar era "saber a veces que no siempre se puede dar el último pase". Aunque Monteagudo destacó que "es el tipo de futbolista que por visión de juego y pases, va a gustar".

La llegada de Aburjania al Real Oviedo se hará oficial en las próximas horas y con él, quedará la plantilla practicamente cerrada aunque los azules seguirán atentos al mercado por si al producirse salidas, se pone a tiro algún jugador interesante para posiciones como el lateral izquierdo.