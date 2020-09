Saturación en urgencias del Hospital A Coruña en tiempos de Covid

La comisión de centro del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) ha denunciado la saturación del servicio de urgencias en estos tiempos de Covid. Asegura que hay pacientes en los pasillos del servicio a la espera de camas en plena pandemia y que hay colapso porque enfermos con orden de ingreso no tienen camas en el hospital por falta de profesionales.

"Hai doentes nos corredores en plena pandemia Covid, sen poder dar distancias de seguridade... Tivemos que advertir na xerencia que estes anos repetidamente había doentes nos corredores e que este ano esta situación tiña que verse modificada", señaló la secretaria de la Comisión de Centro, Lucía Peón.

Señala que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) no tiene profesionales para contratar porque muchos han emigrado por falta de convocatorias y estabilidad en Galicia y hay sanitarios contagiados. Se trata de personal que se contagia en unidades al margen del Covid por falta de protección, según los sindicatos.

"Non hai profesionais porque levamos anos de recortes, de fuxida de profesionais a outras comunidades autónomas e agora con contaxios de Covid, porque as medidas de protección non son as que deberían ser", señaló Lucía Peón.

Los sindicatos aseguran que hay dos unidades cerradas aún por parte de la gerencia, una de medicina interna en el Abente y Lago y otra unidad en el Materno pendiente de obras.

Fuentes del Complejo Hosptialario aseguran que todas las unidades de hospitalización están operativas en estos momentos. Admiten que la actividad del servicio de urgencias ha aumentado ligeramente la pasada semana. Aseguran que desde el principio de la pandemia hay un doble circuito en urgencias para afectados Covid y para otras patologías por lo que nunca entran en contacto unos con otros.