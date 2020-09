La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exige a la Xunta la creación de un 'Fondo Extraordinario COVID' que sufrague todas aquellas medidas que hay que implantar como consecuencia de la pandemia. Entre ellas la contratación de más profesorado, una partida específica para la desinfección de los cencolegios e institutos, que ahora sufraga el Concello, o las reformas en los comedores escolares, que en ocasiones asumen las ANPAS. Pontón ha presentado en A Coruña el plan específico del Bloque para la ciudad en esta legislatura.

Señala que Feijóo lleva dos mandatos dejando "abandonada" a la ciudad de A Coruña y se compromete a reclamar un mayor peso de la ciudad en los presupuestos autonómicos. Pontón reclama también medidas de conciliación extraordinarias vinculadas con la pandemia. Considera que la administración pública debe computar como una "baja laboral extraordinaria" el tiempo de cuarentena en el que una familia se queda en casa por estar afectada por un alumno que haya dado positivo.

"Debe haber unha solución que non xere unha tensión de escoller entre ter un emprego ou atender a saúde dos teus fillos ou fillas. A Administración pública non debe poñer as mulleres, que son as que maioritariamente sufran esta situación, ante ese brete de ter que escoller entre a saúde e o traballo", señaló Pontón.

Estrategia del BNG en A Coruña

La hoja de ruta del BNG en la ciudad pasa por reclamar un refuerzo en los servicios públicos y la atención primaria, con más medios y más personal, y una partida para el nuevo centro de salud de Santa Lucía, un plan económico específico para frenar la desindustrialización, con conflictos en Alcoa, Celsa Atlántica, Ferroatlántica o Isidro 1952, también una mayor implicación de la Xunta en la Ciudad de las TIC, que se eliminen los peajes de la autovía AG-55 o una mejora en los tiempos en la red ferroviaria hacia Lugo o Ferrol, con la creación de una compañía ferroviaria por parte de la Xunta de Galicia para acabar con las frecuencias "do século XIX".

La líder del BNG propone captar nuevos tráficos de mercancías para el Puerto y también apuntó que el Gobierno gallego debe "intervenir" en el mercado de la vivienda para que no sea "misión imposible" emanciparse en la ciudad por los precios de los alquileres.