Exigen la integración de los puestos de la plaza del Rialto en el nuevo mercado de Errebal

La Plataforma Errebal y el PNV de Eibar han exigido en sendas notas que los puestos que actualmente existen en la provisional plaza de abastos del Rialto tengan un lugar en el espacio dedicado a comercio en el edificio de Errebal, actualmente en construcción.

La plataforma ciudadana, que insiste en que los puestos tengan "prioridad para ir al nuevo edificio", llega a asegurar en su escrito que "la poca vergüenza del equipo de gobierno no tienen límites", a la vez que ha señalado que en el proceso de participación que se llevó a cabo en 2013 "en ningún caso se planteó echar a los puestos que siguen trabajando en el Rialto". Reconocen que "legalmente no tendrán ningún derecho, puesto que fueron engañados con falsas promesas y para un periodo de dos años", pero aseguran que "tienen el derecho moral que les avala más de trece años que han aguantado en condiciones precarias".

El PNV, por su parte, ha amenazado con "consecuencias políticas" si los puestos del Rialto no pueden continuar con su actividad en Errebal. Aseguran los jeltzales que este asunto "es innegociable si el PSOE quiere una interlocución normalizada con EAJ-PNV". Esta es la nota que los nacionalistas han hecho llegar a nuestra redacción:

El grupo municipal Eibarko EAJ-PNV exige que se habiliten los mecanismos necesarios para que todos los puestos supervivientes, tanto baserritarras como puestos existentes en el interior del actual Mercado del Rialto tengan presencia en el nuevo Errebal. Una cuestión que el PNV lleva años advirtiendo como irrenunciable.

El gobierno municipal del PSOE ha vuelto a presentar sus planes para Errebal en los que contempla un puesto de encurtidos como gran novedad del nuevo mercado, en el que sólo contempla una pescadería, frente a las dos existentes actualmente en Rialto, que no tendrían prioridad frente a la llegada de un hipotético nuevo inversor. Por tanto, al menos una de las pescaderías quedaría fuera de la Plaza de Mercado, aunque podrían ser las dos. La panadería-cafetería del Rialto también se vería obligada a competir con otros negocios, entre los que se podrían encontrar cadenas industriales de pan congelado. Peor panorama se plantea para el tradicional puesto de paragüería, que vende y repara paraguas, puesto que los planes del gobierno municipal pasan por sustituirlo por un puesto de encurtidos. Desde las filas jeltzales muestran su estupor ante esta actitud de los socialistas que queda, a su juicio, “fuera de toda normalidad”.

El planteamiento realizado por el PSOE también deja en la estacada a las baserritarras que durante décadas llevan vendiendo sus productos en la Plaza. “Al margen de la rigidez de nuevas normas que se pretenden imponer, quieren establecer unos criterios que apenas dan importancia a la experiencia en la plaza”, exponen desde el PNV. “Somos partidarios de abrir la puerta a nuevos productores, sobre todo los de Eibar, pero sin quitar su sitio a las baserritarras que durante toda su vida nos han traído sus mejores productos a nuestra plaza”, explican. “En julio de 2014 advertimos al PSOE que el PNV no aceptaría ningún planteamiento que supusiera el desahucio de alguno de los puestos de Rialto. Que todo lo que venga debe ser complementario a lo existente, en ningún caso una sustitución. Esto es un requisito sine qua non para el PNV. No vamos a aceptar desahucios a los puestos y, si llegado el momento los socialistas no cejan en su empeño de expulsar de la plaza a las personas que la han mantenido viva, el PNV se pondrá en frente y habrá consecuencias políticas”, adelantan desde la formación abertzale.

El portavoz del grupo municipal Eibarko EAJ-PNV, Josu Mendicute, considera que “las baserritarras y las personas que mantienen puestos en la Plaza de Mercado son su auténtico valor, debemos sumar, porque la suma de proyectos aporta un crecimiento exponencial de su valor. No concebimos una Plaza de Mercado que dé la espalda a quienes la han sostenido todos estos años en los que han sentido un total abandono. Llevan 13 años en un mercado provisional y se merecen que el Ayuntamiento cumpla con lo que les prometió: que tendrían sitio en la nueva plaza”.

Por todo ello, el edil jeltzale hace un llamamiento a la sociedad eibarresa, a las personas consumidoras de la Plaza de Mercado a mostrar su desacuerdo ante la posibilidad de dejar fuera de la nueva plaza a baserritarras y puestos que actualmente trabajan en Rialto. “Errebal debe servirnos para aglutinar, para crecer sumando. Llevamos demasiados años de división y destrucción en Errebal y hay que apartar este tipo de intenciones excluyentes de las y los socialistas que nada aportan. Debemos generar confianza en el futuro aportando certezas”, finaliza.