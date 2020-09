La depuradora de aguas residuales de Jódar estará a pleno rendimiento en seis meses

Se trata de actuaciones impulsadas por la Diputación Provincial de Jaén que están acogidas a la convocatoria de proyectos singulares en entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, enmarcada en el programa operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo visitaba las depuradoras de Bedmar y Jódar, en estas visitas también participan los alcaldes de estos municipios, Pablo Ruiz y María Teresa García, respectivamente, técnico responsable del Área de Servicios Municipales, Juan de Dios Olid, y de la empresa adjudicataria UTE Geocaminos y Vialterra.

En Jódar va a alcanzar una inversión de más de 550.000 euros, con aportación de Diputación y Ayuntamiento.

La alcaldesa, M.ª Teresa García, explicaba que la problemática viene desde la construcción inicial, con equipo de Gobierno de Izquierda Unida, con unas instalaciones que no llegaban a estar conectadas, por lo que las instalaciones en ningún momento han llegado a estar funcionando a pleno rendimiento.

El diputado de Servicios Municipales y concejal, José Luis Hidalgo, explicaba que se trata de una iniciativa de la Diputación con fondos Feder, que va a permitir actuaciones en 35 depuradoras de aguas residuales de 28 municipios de las comarcas de Mágina, Cazorla y Segura, con un proyecto de licitación de 2.672.000 euros.

En el caso concreto de Jódar, las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses, “… Suman dos inversiones, en torno a los 250.000 cada una, que van a actuar tanto en materia de eficiencia energética, por lo que la depuradora trabajara con un coste energético muy inferior, con lo que estamos respetando el desarrollo de nuestro entorno natural, reduciendo las emisiones de CO2, a la vez que ahorrando un buen dinero al pueblo… La diputación conocedora de la situación nefasta de la depuradora. Equipos de gobierno de Izquierda Unida percibieron los fondos de la Junta de Andalucía, fue algo tan desastroso, como hacer las tuberías y después la depuradora se instaló en un punto distinto, un auténtico desastre… Desde la colaboración de la Diputación Provincial con el Ayuntamiento de Jódar, que también va a aportar, a través de los fondos del PER (AEPSA), obras importantes y necesarias. Vamos a poner, al cien por cien, de funcionamiento esta depuradora… Las obras tienen un plazo de ejecución de seis meses y a esto habrá que solaparle las obras que tiene que realizar el ayuntamiento...”.

El técnico de la Diputación Provincial, Juan de Dios Olid, nos explicaba las características técnicas de las obras, “… Tenemos dos partes de la obra, una parte que actúa sobre los equipos electro-mecánicos, se van a poner unos equipos más eficientes o se les pone unos aparatos, unos variadores de frecuencia, que consiguen consumir menos… Van 6 variadores de frecuencia, por otro lado, se instalan unos medidores de oxígeno, para eliminar los micro-organismos que tiene el agua… Y, por último, la tercera parte, y fundamental, es la instalación de unas placas solares fotovoltaicas, que son las que van a hacer la mejora energética, porque vamos a consumir menos de red… Otra obra complementaria, tenemos que hacer una mejora de la estación de bombeo y un colector…”.

Cortes de suministro de agua

En la visita estaba presente el gerente de la empresa Aguas de Jódar, Antonio Llergo, al que le preguntábamos por los cortes de suministro de agua en los últimos días, “…Hemos tenido una concatenación de averías que hemos tenido en la red principal, en una zona que abastece al 80 % del municipio, es un fibrocemento que tiene algo más de 40 años, han sido averías que no han sido programadas, por eso ha sido el tema de no poder comunicarlo en tiempo y forma. Ha afectado a la zona de la calle Tarifa y Antonio Cuadros, que son las arterias principales del municipio y son las que se han visto afectadas en estas averías… Son averías que no se pueden prever. Nosotros, desde la empresa, tenemos un teléfono gratuito para los clientes… Desde el ayuntamiento nos han instado que a través de las redes sociales o algo, podríamos notificar las averías en los momentos puntuales y se está valorando… Entiendo lógico el malestar de la gente, llevamos 10 años aquí y de forma tan concatenada, tan frecuentes y cortas en el tiempo no hemos tenido nunca… Todo lo que se puede prever se prevé y se actúa con anterioridad, pero tenemos más de 30 kilómetros, entorno un 50 o 60 % con más de 40 años, entonces llegamos… NO se puede prever en ninguno de los casos…”.